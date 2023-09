Bé Hoàng Nguyễn B.Y (5 tuổi) ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị viêm âm đạo do tạp khuẩn, bước đầu nghi do cô giáo và cũng chính là cô ruột nhét chất bẩn vào vùng kín khiến dư luận xôn xao.