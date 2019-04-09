Lời trần tình của cô giáo bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi vì mâu thuẫn với cha mẹ bé

Xã hội 09/04/2019 10:36

Hiện Công an huyện Đại Từ đang tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera trong trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Mới đây, vụ việc cô giáo (đồng thời là cô ruột) bị nghi nhét dịch bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi vì mâu thuẫn với cha mẹ bé nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Trước đó trong đơn tố cáo của chị Nguyễn Bích N. (SN 1992, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), chị cho biết vào tối 6/3, trong lúc tắm cho con gái là bé Y. chị phát hiện quần lót của cháu có rất nhiều dịch nhầy màu trắng vàng. Vùng kín cũng xuất hiện nhiều chất dịch bẩn, khi cho lên tay rất nhớt, cho xuống nước không có bọt, dính và khó rửa.

Gặng hỏi mãi bé Y. đã kể rằng bị cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non đồng thời là cô ruột) đưa vào nhà vệ sinh và nhét chất lạ vào vùng kín.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê đơn thuốc uống. Tính đến nay bệnh tình chỉ thuyên giảm phần nào chứ chưa khỏi.

Lời trần tình của cô giáo bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi vì mâu thuẫn với cha mẹ bé - Ảnh 1
Bé gái 5 tuổi bị viêm âm đạo cấp - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân vụ việc dẫn đến cô M. có hành động trên, chị N. cho biết giữa nhà mình và nhà cô M. đang có tranh chấp trong việc phân chia tài sản của bố mẹ. Tuy việc này vẫn chưa thực hiện, chỉ mới đang bàn bạc nhưng hai bên đã không ít lần tranh cãi to tiếng.

Chị N. đã gửi đơn tố cáo lên Công an huyện Đại Từ và Ban giám hiệu trường Mầm non Vạn Thọ. 

Nhận tin báo, nhà trường đã mở cuộc họp gồm ban giám hiệu, thanh tra nhân dân, công đoàn trường, cô giáo M. và đại diện cơ quan công an.

Tại cuộc họp, cô M. khẳng định mình không làm những việc như phụ huynh tố cáo. Ngoài là giáo viên, cô M. còn là cô ruột của Y. nên không thể làm những việc trái lương tâm như vậy. Trước đến nay cũng chưa từng xảy ra vụ việc cô M. bị tố bạo hành học sinh.

Ngoài ra, cô M. cũng không trực tiếp đứng lớp của bé Y. Bé gái học ở tầng 1 còn cô M. thì dạy ở tầng trên. Theo nguyên tắc các cháu đi vệ sinh đều phải được các cô giáo đưa đi. Vậy nên khó có thể xảy ra việc cô M. "bắt cóc" cháu để nhét chất lạ vào vùng kín.

Về phía người mẹ, chị phỏng đoán do mâu thuẫn phân chia tài sản nên cô M. hại con mình dù không trực tiếp đứng lớp. Hiện bé gái đã sụt 3 kg, thường hay đau đớn và tinh thần hoảng loạn. Chị lo sợ không biết chất bẩn có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của con mình hay không, đồng thời đề nghị công an sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Hiện Công an huyện Đại Từ đang tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera trong trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi ở Thái Nguyên: Đối tượng là cô ruột, nghi do mâu thuẫn chia tài sản

Vụ cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi ở Thái Nguyên: Đối tượng là cô ruột, nghi do mâu thuẫn chia tài sản

Bé Hoàng Nguyễn B.Y (5 tuổi) ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị viêm âm đạo do tạp khuẩn, bước đầu nghi do cô giáo và cũng chính là cô ruột nhét chất bẩn vào vùng kín khiến dư luận xôn xao.

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