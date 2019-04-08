Trong một lần tắm cho con, chị N. phát hiện vùng kín của cháu xuất hiện nhiều chất dịch bẩn. Bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm âm đạo do tạp khuẩn.

Hôm nay (8/4), Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin cô giáo mầm non bị phụ huynh tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi vì mâu thuẫn người lớn gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Bích N. (SN 1992, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) có con gái là cháu Y. (5 tuổi) đang học tại trường mầm non V.T (huyện Đại Từ).

Tối hôm 6/3, chị N. tắm cho con và phát hiện quần lót của cháu có rất nhiều dịch nhầy màu trắng, vàng. Vùng kín của cháu xuất hiện nhiều chất dịch bẩn, khi cho lên tay rất nhớt, cho xuống nước không có bọt, dính và khó rửa.

Gặng hỏi mãi, cháu Y. kể rằng bị cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non đồng thời là cô ruột) đưa vào nhà vệ sinh và nhét chất lạ vào vùng kín.

Cháu bé rất đau đớn, đêm ngủ hay bị giật mình khiến chị N. vô cùng xót xa. Sau đó bé gái được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê đơn thuốc uống. Tính đến nay bệnh tình chỉ thuyên giảm phần nào chứ chưa khỏi.

Bé gái 5 tuổi được chẩn đoán bị viêm âm đạo do tạp khuẩn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng theo chị N. sau khi xảy ra sự việc, chị đã báo với Ban giám hiệu nhà trường cũng như cơ quan công an. Hiện Công an huyện Đại Từ đã đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Nói về nguyên nhân vụ việc dẫn đến cô M. có hành động trên, chị N. cho biết giữa nhà mình và nhà cô M. đang có tranh chấp trong việc phân chia tài sản của bố mẹ. Tuy việc này vẫn chưa thực hiện, chỉ mới đang bàn bạc nhưng hai bên đã không ít lần tranh cãi to tiếng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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