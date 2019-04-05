Một gia đình ở Hòa Bình bị chính con chó mình nuôi cắn, hậu quả người chồng và con trai tử vong vì bệnh dại.
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Hôm nay (5/4), Chính quyền xã Trung Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cả gia đình bị chó dại cắn, hậu quả 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), anh Bùi Văn T. (32 tuổi, ngụ xã Trung Sơn) bị chó nhà nuôi cắn vào tay dẫn tới chảy máu. Sau đó con chó tiếp tục cắn vợ và hai con của anh T.
Người đàn ông bắt con chó để xích lại thì bị cắn thêm lần nữa. Anh T. dùng dao chém chết con chó rồi mang đi chôn. Cả gia đình bị chó cắn đã chủ quan nên không xử lý vết thương và không đi tiêm vắc xin kháng dại.
Đến ngày 31/3, anh T. được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện trong tình trạng bị nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động và ánh sáng, tinh thần hoảng loạn, thở yếu ớt..
Sau ít giờ điều trị, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Do điều trị không có kết quả, anh T. bị bệnh viện trả về và tử vong vào ngày 2/4.
Ngay hôm sau, con trai anh T. cũng tử vong tại nhà thầy lang ở Sơn Tây (Hà Nội) vì bệnh dại giống cha.
Trước đó ngày 1/4, vợ và con gái anh T. đã đi tiêm phòng dại. Tuy nhiên do con trai anh đang bị sốt cao nên không thể tiêm. Tính đến hiện tại vợ và con gái anh T. vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường. Ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết bà Bùi Thị B. (mẹ anh T.) tuy không bị chó cắn nhưng cũng mắc bệnh dại do lúc giết chó để máu dính vào vết thương hở.