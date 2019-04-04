Lời kể kinh hoàng của người chứng kiến bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn chết

Xã hội 04/04/2019 16:18

"Những con chó như bị điên, rất hung dữ. Tôi vừa khóc, vừa hô hét, cầm gạch dọa nhưng không đuổi được đàn chó, chúng còn định cắn tôi", nhân chứng kể lại.

Liên quan đến vụ việc bé trai Nguyễn Đắc Nguyên (SN 2012) bị đàn chó 10 con cắn tử vong, hôm nay (4/4), gia đình đã đưa thi thể bé Nguyên về quê lo hậu sự. 

Theo người dân địa phương, đàn chó cắn bé Nguyên tử vong là của bà Lê Thị An (ở thị trấn Lương Bằng, Hưng Yên). Chúng cực kỳ hung dữ vì được gia đình bà An (từng làm nghề giết mổ) cho ăn thịt sống. Đàn chó cũng được thả rông, kiếm ăn quanh khu chợ với nhiều phế phẩm từ động vật. Chúng cũng thường cắn người, trâu bò quanh khu vực, có những con bê bị chúng cắn cụt đuôi, rách chân...

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Hiện trường nơi bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công - Ảnh: Internet

Chị L. sống gần đó cho biết con chị mới bị chó cắn gần đây nên chị phải đưa con đi tiêm phòng, đồng thời đề nghị bà An nhốt đàn chó lại nhưng mọi chuyện vẫn không cải thiện. Một phụ nữ khác khẳng định, bà từng bị đàn chó này tấn công, cháu trai của bà phải trốn vào thùng rác vì bị chúng đuổi cắn.

Chiều 3/4, bé Nguyên đi đá bóng với bạn bè ở khu vực sân vận động cũ. Sau đó một mình Nguyên đi tắt qua bãi cỏ để về nhà và bị đàn chó 10 con tấn công.

Chị H. đi tập thể dục về chứng kiến vụ việc đã hô hoán, cầm gạch ném và dọa dẫm nhưng đàn chó không dừng lại. Chứng kiến cháu bé bị đàn chó lao vào cắn xé, chị sợ hãi và bật khóc nhưng không thể làm gì hơn vì đàn chó định cắn cả chị. 

"Những con chó như bị điên, rất hung dữ. Tôi vừa khóc, vừa hô hét, cầm gạch dọa nhưng không đuổi được đàn chó, chúng còn định cắn tôi", chị H. trao đổi với Tiền Phong.

Lời kể kinh hoàng của người chứng kiến bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn chết - Ảnh 2
4 trong số những con chó cắn bé trai tử vong - Ảnh: Internet

Sau đó có 2 người lớn khác ra hợp sức đuổi đánh đàn chó, khoảng 5 phút sau chúng mới chịu đi. Lúc này bé Nguyên nằm trên nền đất, khắp cơ thể toàn là máu và vết thương. Một lúc sau, bố mẹ bé Nguyên tới hiện trường đưa bé đến bệnh viện. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, bé trai đã tử vong sau đó không lâu.

Gia đình bé Nguyên quê gốc ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), đến thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) thuê nhà của bà Lê Thị An từ năm 2007 để hành nghề bán đậu phụ. Bé trai là con út trong gia đình có 3 chị em. 

Hiện Công an huyện Kim Động đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Bé trai 7 tuổi bị 10 con chó lao vào tấn công ở Hưng Yên đã tử vong

Bé trai 7 tuổi bị 10 con chó lao vào tấn công ở Hưng Yên đã tử vong

Sau khi xảy ra vụ việc, bé trai được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong sau đó. Hiện người thân đang đưa thi thể cháu về quê mai táng.

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