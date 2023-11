Phát hiện con trai có “bồ nhí” bên ngoài, mẹ chồng đi đánh ghen cùng con dâu. Sau đó, nhóm người này bắt cô gái, đòi gia đình nạn nhân trả 40 triệu tiền nợ mới thả người.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Thị Kim Loan (44 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi, tất cả cùng ở An Giang) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi, con dâu bà Loan) đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Bà Loan đi đánh ghen cùng con dâu sau khi phát hiện con trai ngoại tình - Ảnh: CAAG

Theo đó, bà Loan đánh ghen cùng con dâu, bắt giữ cô “bồ nhí” của con trai, đánh đập và giam lỏng để đòi nợ. Thông tin trên Zing cho biết, bà Loan mở quán karaoke và thuê N. (21 tuổi) làm nhân viên. Cô gái này mượn chủ quán 40 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, cô gái trẻ và con trai bà Loan nảy sinh tình cảm.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, con trai bà Loan đi làm công nhân ở Long An. 2 tháng sau đó, N. cũng xin nghỉ làm rồi đến ở với người tình. Phát hiện vụ việc, ngày 3/11, bà Loan cùng chồng, con dâu và 4 người khác đi đến tận nơi đánh ghen.

Lúc này, cả nhóm cắt tóc, đánh N. rồi quay clip lại đăng lên mạng xã hội. Sau đó, nạn nhân bị nhóm người này về quán karaoke giam lỏng.

Bà Loan và nhóm đồng phạm yêu cầu gia đình cô gái trẻ mang 40 triệu đồng đến trả nợ mới chịu thả người. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để giải cứu nạn nhân, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

