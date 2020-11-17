Cô dâu 38 tuổi xinh như hoa hậu lấy chồng 63 tuổi, biết danh tính, tổng tài sản của chú rể ai cũng choáng nặng

Đám cưới của cặp đôi đũa lệch cách nhau 25 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau khi biết được danh tính của cặp đôi, ai nấy đều sửng sốt.

Thời gian gần đây, thông tin đám cưới của các cặp đôi đũa lệch nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Vào tháng 10 vừa qua lại xuất hiện thêm cặp đôi chênh lệch ngoại hình khiến dư luận xôn xao. Đặc biệt, đám cưới này còn được livestream rình rang trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng cô dâu trẻ đẹp, xinh xắn như hoa hậu. Trong khi đó, chú rể trông lớn hơn cô dâu rất nhiều tuổi.

Đám cưới cặp đôi đũa lệch gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, chú rể Chen Jinghe đã 63 tuổi còn cô dâu Qian Bing chỉ mới 38 tuổi. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một địa điểm rất sang trọng. Cô dâu, chú rể đều diện trang phục hiện đại, sang trọng và đắt tiền. Trong suốt buổi tiệc, cặp đôi nắm tay nhau vô cùng tình cảm.

Ngay sau đó, đám cưới này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra nghi ngờ và mỉa mai cặp đôi, cho rằng họ giống bố con hơn vợ chồng. Một số người cho rằng cô Qian Bing vì tham lam tiền bạc nên mới cưới người đàn ông lớn hơn mình 25 tuổi. Còn ông Chen Jinghe thì mê gái trẻ nên mới cưới người phụ nữ đáng tuổi con mình.

Chú rể là đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ, cô dâu từng tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Được biết chú rể Chen Jinghe sống tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Tập đoàn Khai thác Khoáng sản Tử Kim. Công ty này có giá trị thị trường hơn 150 tỷ NDT. Vợ trước của ông đã qua đời vào tháng 1/2019 sau một thời gian dài mắc bệnh nặng.

Trong khi đó, Qian Bing là một nhà kinh tế học. Trước đó, cô từng là vận động viên chèo thuyền, giành chiến thắng ở một cuộc thi sắc đẹp và giữ chức Phó chủ tịch của một công ty tài chính nổi tiếng ở Trung Quốc.

Trước lời mỉa mai của dư luận, cô dâu tuyên bố muốn dùng hôn nhân để chứng minh rằng tình yêu chân thành có thể vượt qua và phá vỡ mọi giới hạn tuổi tác.

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