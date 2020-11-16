‘Nóng bỏng mắt’ cảnh hội chị em mặc váy lụa, ‘bỏ quên’ đồ bảo hộ bên trong đi nhận hàng khiến shipper chỉ biết kêu trời

Nhiều chị em diện trang phục hớ hênh để đi nhận hàng khiến các anh chàng shipper ngượng ngùng, không biết phải “giấu mặt” đi đâu.

Sau những ngày “sale sập sàn”, hình ảnh các shipper bày hàng la liệt dưới các chung cư, tòa nhà lại gây xôn xao mạng xã hội. Kèm theo đó là những bức ảnh hội chị em phụ nữ diện trang phục hớ hênh đi nhận hàng được cộng đồng mạng chia sẻ không ngừng trên Facebook.

Có thể vì đang ở nhà nên chị em có phần thoải mái, nhiều người chỉ diện váy ngủ lụa hoặc các bộ quần áo khoét sâu xuống lấy hàng. Dù chỉ nhận hàng trong giây lát nhưng những hình ảnh này cũng đủ để các shipper “đỏ mặt” ngượng ngùng.

Hội chị em diện trang phục hớ hênh khi nhận hàng khiến shipper đỏ mặt - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ gay gắt vì lối ăn mặc không chỉn chu của chị em phụ nữ. Nhiều người cho rằng dù không nhất thiết phải ăn mặc cầu kỳ nhưng ít nhất chị em cũng nên ăn mặc lịch sự khi xuất hiện trước mặt người khác.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng shipper không nên và không có quyền chụp những hình ảnh này đăng lên mạng xã hội.

Cư dân mạng khuyên hội chị em nên chú ý trang phục khi ra ngoài gặp người khác - Ảnh: Internet

“Mình là phụ nữ, nhìn cảnh này mà còn ngượng nữa nói chi đến mấy anh shipper. Nói chung, là phụ nữ thì nên tinh tế, không muốn mặc cầu kỳ thì ít nhất vẫn phải khoác một chiếc áo ngoài vào”, L.K bình luận.

“Shipper gì mà kỳ cục, đồng ý là mấy chị khách này mặc đồ hớ hênh nhưng cũng không nên chụp hình lại, đăng lên mạng xã hội như thế này”, một người dùng mạng xã hội bức xúc, chỉ trích hội shipper.

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