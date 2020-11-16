Cười ra nước mắt cảnh chú rể bị nhà gái yêu cầu làm bài test IELTS mới cho rước dâu, nhìn chú rể căng thẳng mà ai cũng thương giùm

Thế giới 16/11/2020 06:40

Ngay khi nhận được đề, chú rể đã tranh thủ hoàn thành bài kiểm tra và vượt qua thử thách rước dâu, đưa vợ về nhà.

Trong đám cưới ở một số nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, một trong những phần được mọi người trông đợi nhất là thử thách rước dâu. Đây là lúc nhà gái sẽ đưa ra những thử thách bá đạo để chú rể hoàn thành trước khi được “rước nàng về dinh”. Mới đây, cư dân mạng được phen cười ra nước mắt khi chứng kiến cảnh chú rể vượt qua thử thách khó nhằn của nhà gái.

Theo đó, người nhà cô dâu yêu cầu anh chàng phải hoàn thành bài test IELTS mới được đưa vợ ra khỏi cửa. Được biết, câu chuyện hài hước trên diễn ra tại Hồi Hột, Nội Mông, Trung Quốc. 

Những hình ảnh trong clip được chia sẻ khắp các diễn đàn cho thấy chú rể ngồi bên ngoài phòng cô dâu, cặm cụi nghe băng để hoàn thành bài thi với mong muốn kịp thời đón dâu. Người thân, bạn bè bên nhà trai vô cùng hồi hộp đứng xem. Trước tình hình căng thẳng, chú rể vẫn rất tập trung, nhanh chóng điền các đáp án vào bài làm.

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Nhà gái đưa ra thử thách rước dâu là chú rể phải làm bài test IELTS - Ảnh: Internet

Được biết, chú rể từng du học nước ngoài nên có vẻ thử thách này không quá sức. Tuy nhiên, mọi người cũng khá lo lắng vì thời gian làm bài khá cấp bách, thậm chí anh chàng còn phải nghe băng với tốc độ nhanh hơn bình thường.

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Dù từng đi du học nhưng thử thách này cũng khiến chú rể đổ mồ hôi - Ảnh: Internet
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Hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hình ảnh chú rể cặm cụi làm bài thi tiếng Anh đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước thử thách đầy sáng tạo này.

“Nhìn mà đổ mồ hôi giùm chú rể luôn, may là nhà gái vẫn còn lương tâm, ra thử thách đúng sở trường của anh chàng”, L.K bình luận.

“Có hơi hồi hộp nhưng vẫn lành mạnh hơn thách uống rượu nhiều”, ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

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