Trên đường đi sinh, xe máy chở sản phụ bị ô tô kéo lê 500m: Đồ cho trẻ sơ sinh văng tung tóe ở hiện trường

Sau va chạm, chiếc xe máy chở sản phụ đi sinh bị ô tô kéo lê 500m mới dừng lại. Vụ va chạm giao thông khiến người đi đường không khỏi bàng hoàng.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/11, tại tuyến đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, vợ chồng anh Võ Tấn Thống (26 tuổi) và vợ là chị Phạm Thị Trà My (cùng ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) đang trên đường đến bệnh viện sinh nở. Khi đến trước nhà thờ lớn (trên đường Hùng Vương) thì vợ chồng anh Thống dừng lại mặc áo mưa bên đường.

Ngay lúc này, chiếc xe máy mang biển số 76E1 - 364.94 của vợ chồng anh Thống xảy ra va chạm với ô tô mang biển số 76A-020.91 do chị N.T.T.Y (ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi) đang lưu thông theo hướng từ đường Quang Trung đến đường Trương Định.

Vụ tai nạn khiến chị My bị thương, bất tỉnh, được người dân đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, mổ lấy thai. Sau tai nạn, ô tô kéo lê xe máy rồi tiếp tục chạy. Mọi người cố gắng ra hiệu cho tài xế dừng nhưng không thành.

Tại hiện trường, đồ dùng cho trẻ sơ sinh văng tung tóe khắp nơi - Ảnh: NLĐ

Sau khi chạy được khoảng 500m, chiếc ô tô mới dừng lại sau khi lực lượng công an can thiệp. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, đồ dùng cho trẻ sơ sinh văng khắp nơi.

Theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ trên Người lao động, sản phụ đã được mổ đẻ cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe sản phụ đã ổn định.

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