Vụ bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nội nguy kịch: Nguyên nhân do nồi canh không ngon, hé lộ thư tuyệt mệnh của nghi phạm

Xã hội 15/11/2020 09:24

Liên quan đến vụ việc bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nội nhập viện, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn vì nồi canh không ngon.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Hoàng Trần Cổn (trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên) đã đánh con dâu và 2 cháu nội gây thương tích nặng.

Nạn nhân là được xác định là chị P.T.D (34 tuổi) đang mang thai, H.B.N (9 tuổi) và bé H.N.V (4 tuổi). Theo lời kể ban đầu của chị D., trong bữa cơm tối, ông Cổn chê nồi canh con dâu nấu không ngon nên bức xúc, dùng búa đinh tấn công con dâu và 2 cháu gái. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số người dân địa phương, trước khi xảy ra sự việc mấy ngày, người bố chồng đã mâu thuẫn với con dâu, cãi cọ to tiếng với nhau.

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Mâu thuẫn trong bữa cơm, bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nội nhập viện - Ảnh: Internet

 Sau khi xảy ra sự việc, ông Cổn đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Tại nhà nghi phạm, cơ quan chức năng đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới này”. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch nên chưa lấy được lời khai.

Đại diện thôn Nam Viên, xã Xuân Viên cho biết vợ chồng ông Cổn sinh được 3 người con, vợ ông đã qua đời. Mấy tháng gần đây, ông Cổn sống cùng với con dâu và 2 cháu nội, con trai ông đi làm xa. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng và tiền công của vợ chồng chị D.

Tại địa phương, ông Cổn được biết đến là người hiền lành, trước nay không xảy ra bất đồng, mâu thuẫn với ai nhưng hay uống rượu. Bình thường, người này vẫn cùng con dâu đi làm vườn và chăm sóc 2 đứa cháu nội.

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Hiện các nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Internet

 Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, ông Cổn cùng con dâu và 2 cháu nội ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Cổn đã đánh con dâu và 2 cháu nội khiến 3 nạn nhân bị chấn thương nặng. 3 mẹ con chị D. được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) để điều trị. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên người mẹ được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. 2 đứa con của chị D. được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi để điều trị. Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Bé V. được xác định vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy, bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu. Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khỏe đang dần ổn định.

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