Sau khi đi làm về khuya, vừa định bật đèn trong phòng ngủ, cô gái trẻ bất ngờ bị một gã biến thái chui ra từ gầm giường túm chân.

Giữa cuộc sống hiện đại, nhiều người chọn cách sống một mình. Mặc dù thoải mái nhưng cũng gặp không ít nguy hiểm, đặc biệt là các cô gái. Mới đây, vụ việc người phụ nữ Thái Lan bị một gã biến thái chui ra từ gầm giường túm chân, định giở trò đồi bại bất ngờ được dân mạng "đào" lại. Theo truyền thông địa phương, vào ngày 18/3 năm ngoái, một nữ nhân viên phục vụ trở về nhà vào khoảng 4 giờ sáng sau khi tan làm. Tuy nhiên, khi bật công tắc trong phòng lên thì đèn không sáng. Sau đó, cô tiếp tục tìm cách bật đèn trong phòng ngủ thì bất ngờ một người đàn ông khỏa thân chui ra từ gầm giường và túm lấy chân cô.

Đi làm đêm về nhà, cô gái bị tên biến thái chui ra từ gầm giường túm chân, định cưỡng hiếp - Ảnh: Internet Bị tấn công bất ngờ, dù hoảng hốt nhưng ngay sau đó, nạn nhân đã dũng cảm chiến đấu với kẻ biến thái. Dù bị chống cự, gã đồi bại vẫn tìm cách khống chế nạn nhân. Sau một hồi giằng co, thấy nạn nhân không ngừng la hét cầu cứu, tên này đã chạy trốn khỏi hiện trường vì sợ có người phát hiện. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cảnh sát địa phương. Nhận được tin, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có một bộ quần áo, một con dao và bao cao su do nghi phạm để lại. Quá trình vật lộn khiến nạn nhân ngã xuống sàn dẫn đến bị thương ở đầu và má. Chỉ sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt được nghi phạm.

Ngôi nhà xảy ra sự việc gây chấn động Thái Lan - Ảnh: Internet Được biết, nghi phạm là người hàng xóm 40 tuổi, chỉ cách nhà nạn nhân 10m. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai rằng hắn đã đột nhập vào nhà nạn nhân bằng cửa sau, cởi hết quần áo và nằm chờ với mục đích cưỡng hiếp. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, đối tượng là một người nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Cảnh sát cho biết thêm, nghi phạm đã theo dõi nạn nhân trong một thời gian dài và lợi dụng sơ hở của ngôi nhà để lên kế hoạch cưỡng bức. May mắn nhờ sự can đảm, dũng cảm mà cô gái trẻ đã thoát được tên yêu râu xanh này.

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