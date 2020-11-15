Đổ mồ hôi hột cảnh ông bố cứu con gái thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc: ‘Bố luôn là siêu nhân của con’

Mặc dù đang bận làm việc nhưng người bố cứu con khỏi nguy hiểm kịp thời. Đoạn clip ghi lại sự việc được các bậc phụ huynh chia sẻ không ngừng.

Theo cộng đồng mạng, trông trẻ là một công việc đầy thử thách và hết sức “nguy hiểm”. Bởi chỉ cần lơ là 1 giây, lũ trẻ có thể gặp nguy hiểm. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người bố cứu con khỏi nguy hiểm trong tích tắc gây xôn xao trên khắp các diễn đàn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội, ông bố đang ngồi làm việc trong phòng khách. Trong khi đó, bé gái nằm chơi một mình trên ghế. Sau một hồi lăn lộn, cô bé bất ngờ rơi ra khỏi ghế. Ngay lúc này, người bố dù đang tập trung làm việc vẫn kịp thời lao tới cứu cô con gái nhỏ. Sau khi ôm được con gái vào lòng, ông bố trẻ đã bật cười, thở phào nhẹ nhõm sau tai nạn thót tim.

Dù đang làm việc nhưng ông bố vẫn kịp thời cứu con khỏi nguy hiểm - Ảnh: Daily Mail

Sự nhanh nhẹn của ông bố nhận được vô số lời khen của cộng đồng mạng. Sau đó, mẹ của cô bé xác nhận con gái không bị thương. Kèm theo đó, người mẹ còn hài hước cho biết: “Để các ông bố trông trẻ là một trải nghiệm đáng sợ”. Hầu hết cư dân mạng đều đồng tình với phát biểu của người mẹ và hết lời khen ngợi sự nhạy bén của ông bố.

Sự nhanh nhẹn của các ông bố được cư dân mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: Daily Mail

“May mắn là ông bố đã phản ứng kịp thời, các bố luôn là siêu nhân của con, xuất hiện vào những thời khắc quan trọng nhất”, một cư dân mạng bình luận.

“Tôi vừa xem vừa đổ mồ hôi hột luôn đó. Khuyên các ông bố, bà mẹ nên thắt dây an toàn khi để trẻ chơi một mình như vậy”, một người dùng mạng xã hội gửi lời khuyên đến các bậc phụ huynh.

Trước đó, đoạn clip ông bố cứu con không bị chiếc gương lớn đè cũng được cư dân mạng chia sẻ và khen không ngớt lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-mo-hoi-hot-canh-ong-bo-cuu-con-gai-thoat-khoi-nguy-hiem-trong-tich-tac-bo-luon-la-sieu-nhan-cua-con-386897.html