Sau khi xem video ghi lại cảnh ẩu đả của chồng với một nhóm thanh niên, người vợ phát hiện bí mật động trời của chồng.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một người phụ nữ vô tình phát hiện bí mật động trời của chồng sau khi xem lại đoạn video ghi lại cảnh anh này ẩu đả với một nhóm người. Đây là câu chuyện của một người phụ nữ sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo đó, tổ sản xuất chương trình thực tế của nước này có tên Guard West Jiefang Road đã theo chân các nhân viên cảnh sát để ghi hình khi họ giải quyết các vấn đề an ninh thường xảy ra trên đường Tây Jiefang.

Người đàn ông và nhóm thanh niên ẩu đả trước thang máy - Ảnh: Internet Vào sáng 21/9 vừa qua, một nhóm người đến đồn cảnh sát để trình báo về một vụ ẩu đả. Theo lời khai của nhóm người này, trong lúc họ đang đứng chờ thang máy thì thấy một cặp đôi đứng bên trong. Một người trong nhóm đã lên tiếng hỏi 2 người này có muốn ra ngoài không thì người đàn ông nghe nhầm thành họ đang tán tỉnh bạn gái mình. Tức giận trước lời nói của nhóm thanh niên, người đàn ông bước ra ngoài đẩy nhóm người kia khiến hai bên xảy ra tranh cãi rồi đánh nhau. Vụ ẩu đả khiến 1 người bị thương. Sau đó, nhóm người này quyết định trình báo sự việc đến cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến nơi nhưng người đàn ông đã rời đi. Tuy nhiên cảnh sát đã liên lạc được với vợ anh ta.

Khi xem lại video, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của chồng - Ảnh: Internet Ngay sau khi đến nơi, người vợ được cảnh sát cho xem đoạn video người chồng đánh nhau với nhóm người kia. Chưa hết, người vợ còn phát hiện một bí mật mà chồng giấu giếm sau lưng mình. Theo đó, chị vợ phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Trong đoạn video, chị vợ nhìn thấy chồng đi cùng một cô gái, cả hai luôn nắm tay thân mật. Trước khi vào thang máy, họ còn thoải mái hôn nhau trước mặt mọi người. Khi được cảnh sát hỏi về nguyên nhân chồng ngoại tình, chị vợ chỉ biết lắc đầu bất lực. Có lẽ chị đã thất vọng đến mức không thể nói nên lời. Chị kể rằng, chồng mình thường xuyên đi chơi đêm, có khi đến rạng sáng với về nhà. Người vợ khóc ngất khi biết được chồng ngoại tình - Ảnh: Internet Khi chị khuyên can thì 2 người lại cãi vã, thậm chí đánh nhau. Dù đau lòng vì bị phản bội nhưng chị vẫn xin nhóm người này tha thứ cho chồng mình vì các con còn nhỏ. Một lúc sau, chị vợ đã liên lạc được với chồng. Người này thản nhiên dắt nhân tình đi vào đồn cảnh sát. Khi xuất hiện trước mặt vợ, anh ta không thèm nhìn lấy một lần, thậm chí không hề tỏ ra hối hận. Chứng kiến cảnh tượng trên, người vợ chỉ ngồi lặng lẽ ngoài hành lang. Trong khi chị vợ đau khổ, người chồng lại lạnh lùng, không hề cảm thấy hối lỗi - Ảnh: Internet Cuối cùng, cảnh sát xác định đây là một vụ ẩu đả không có yếu tố hình sự, do đó chỉ khiển trách người chồng và yêu cầu anh ta bồi thường cho người bị thương. Sau khi được phát sóng, chương trình đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều bức xúc, bất bình trước hành động của người chồng và khuyên người vợ nên ly hôn.

Nơi tổ chức đám cưới của Công Phượng vào ngày mai được xem là nhà hàng có độ bảo mật cao nhất nhì Sài Gòn, ngay cả cựu Tổng thống Obama cũng từng đến đây thì đủ hiểu! Hàng loạt người nổi tiếng đều chọn G. để tổ chức tiệc cưới và có lẽ trước thời khắc quan trọng của các đám cưới này, không một hình ảnh nào được lọt ra ngoài vì độ bảo mật tối cao đáng bất ngờ của trung tâm tiệc cưới này.

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