Nữ Youtuber livestream về âm nhạc nhưng chỉ dùng vỏ sò che ngực ‘khủng’, lời biện minh sau khi bị nhắc nhở còn gây sốc hơn

Vì ăn mặc phản cảm, nữ Youtuber bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Nguyên nhân là do cô nàng chỉ dùng vỏ sò che ngực của mình.

Trong thời đại kỹ thuật số, nhiều người chọn làm streamer, Youtuber như một nghề. Giữa “rừng” người cùng nghề, để được khán giả chú ý là chuyện không hề dễ dàng. Tuy nhiên, thay vì tập trung xây dựng kênh với nội dung chất lượng thì một số người lại chọn cách ăn mặc phản cảm, lồng ghép chiêu trò để được chú ý. Nữ Youtuber chọn cách ăn mặc phản cảm để được chú ý - Ảnh: Internet Kênh Youtube Leezy là một trong số đó, Được biết, Leezy sinh năm 1986, bắt đầu thành lập kênh Youtube vào tháng 4/2017. Kênh của cô chủ yếu chuyên về âm nhạc. Nhờ khả năng ca hát và chơi piano điêu luyện, kênh của Leezy nhận được khá nhiều sự quan tâm, yêu thích từ khán giả Hàn Quốc nhưng lượng đăng ký kênh vẫn không quá cao.

Chính vì vậy, ngoài đàn hát Leezy còn tận dụng lợi thế ngoại hình xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng thân hình nóng bỏng để thu hút khán giả. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng thường chọn trang phục thiếu vải, đôi khi không mặc đồ lót để khoe vòng 3 căng tròn của mình. Nhờ đó mà lượt theo dõi của kênh Youtube này càng tăng lên. Cô nàng thường xuyên mặc quần áo khoe trọn vòng 1 - Ảnh: Internet Mới đây nhất, cô nàng lại khiến cộng đồng mạng choáng váng khi mặc bikini làm từ vỏ sò, chỉ đủ để che đôi gò bồng đảo và không mặc gì thêm.

Hình ảnh cô nàng chỉ dùng vỏ sò che ngực khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhận về hơn 750.000 lượt view. Nữ Youtuber cũng bị dân mạng chỉ trích không ít. Đứng trước những lời công kích của cư dân mạng, Leezy chẳng những không xóa video đi mà còn thẳng thắn đáp trả. Cô nàng cho rằng nếu mặc quần áo nghiêm chỉnh chơi piano thì sẽ không có ai theo dõi kênh của mình. Dù nhận “gạch đá”, Leezy vẫn tiếp tục đăng những video ăn mặc hở hang trên kênh của mình và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem.

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