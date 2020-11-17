Nữ Youtuber đăng video ăn mì nhưng ai cũng nhìn vào phần dưới 'trống hoác', đôi gò bồng đảo thì như sắp rơi ra ngoài

Thế giới 17/11/2020 07:01

Cô nàng bị cư dân mạng “ném đá” vì ăn mặc phản cảm khi quay video ăn mì. Hiện đoạn clip này vẫn đang gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cư dân mạng không ngừng bàn tán về một nữ Youtuber người Hàn Quốc chuyên quay mukbang. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất không phải các món ăn mà là vì cô gái này ăn mặc phản cảm cố tình tạo chiêu trò câu view.

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Cô gái ăn mặc phản cảm khi quay video bị dân mạng chỉ trích - Ảnh chụp màn hình 

Trong video ăn mì mới đây, cô gái không nói gì mà chỉ cặm cụi ăn. Đáng chú ý là cô nàng chỉ mặc quần lót và chiếc áo khoác ngoài rộng. Không chỉ vậy, nữ Youtuber này còn làm những tư thế có phần gợi cảm khiến người xem không khỏi nóng mắt.

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Nữ Youtuber chỉ mặc chiếc áo khoác hờ hững để che vòng 1 khủng - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi được chia sẻ công khai, đoạn video này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đặc biệt là cánh mày râu tỏ ra hứng thú, dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình quyến rũ của cô nàng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến mỉa mai cô gái vì khoe thân quá đà. Một số người chỉ trích nữ Youtuber cố tình tạo chiêu trò câu view, video không đem lại bất cứ giá trị nào cho cộng đồng. Tuy nhiên, dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng đoạn video ăn mì phản cảm của nữ Youtuber này vẫn tăng view không ngừng.

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Bên dưới cô nàng chỉ mặc độc 1 chiếc quần lót - Ảnh chụp màn hình

“Không hiểu sao những dạng video kiểu này vẫn chưa bị xóa đi. Nhìn phản cảm quá đi mất, nếu trẻ em học theo thì phải làm sao?”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Cứ ăn mặc hớ hênh là hút view, tăng lượt theo dõi. Kiếm tiền dễ dàng như vậy hèn gì các cô gái trẻ cứ đu nhau mà làm, nhìn chán thật sự”, một cư dân mạng bất bình trước thực trạng các cô gái trẻ khoe thân để kiếm tiền.

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