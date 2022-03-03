Mẹ bơm lốp xe rùa thì bất ngờ phát nổ, con trai 14 tuổi ngồi cạnh bị thương nặng phần mắt

Xã hội 03/03/2022 14:34

Trong khi bơm lốp xe rùa, người mẹ không điều chỉnh được áp suất khiến lốp xe bị nổ, các mảnh vỡ bắn thẳng vào mắt phải của cậu con trai.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 3/3, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, vừa phẫu thuật múc nhãn cầu phải cho một cháu trai 14 tuổi (ngụ H.Đam Rông, Lâm Đồng) bị tai nạn khi ngồi xem mẹ bơm lốp xe.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/3, khi người mẹ đang bơm lốp xe rùa bằng máy bơm thì cậu con trai ngồi bên cạnh để xem. Trong khi bơm, do không kiểm soát được áp lực bơm vào nên lốp xe bị nổ tung, các mảnh vỡ bắn thẳng vào mắt phải của cậu con trai.

Mẹ bơm lốp xe rùa thì bất ngờ phát nổ, con trai 14 tuổi ngồi cạnh bị thương nặng phần mắt - Ảnh 1
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Tây Nguyên - Ảnh: Thanh Niên

Khi đơn vị tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng mắt phải bị thương tích mất thị lực hoàn toàn, phần mi dưới rách phức tạp kèm mảnh dị vật nhỏ bám mép vết rách. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân nhãn cầu vỡ rộng, giác mạc và củng mạc rách nham nhở, không xác định rõ được giới hạn vết rách và chỉ định phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Riêng mắt trái thị lực 10/10 nhưng bị sưng phù mí, cương tụ kết mạc.

Sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe cháu trai đã tạm ổn và đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tiếp tục theo dõi.

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