Mẹ bé Nhật Linh đau đớn nhờ cư dân mạng ký tên đề nghị tử hình kẻ sát hại con

Xã hội 19/07/2017 07:41

Cách đây vài tháng, vụ việc bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật khiến dư luận chấn động một thời gian dài. Mới đây, người mẹ bất hạnh đã kêu gọi mọi người cùng ký tên đề nghị tử hình hung thủ để đòi lại công bằng cho con.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát Nhật Bản đã quyết định khởi tố Shibuya Yasumasa – nghi can trong vụ án bé Nhật Linh bị sát hại hồi tháng 3 vừa qua.

Mang nỗi đau mất con chưa nguôi, mẹ nạn nhân mong muốn kẻ thủ ác phải nhận mức án cao nhất để con mình được thanh thản. Mới đây, người mẹ này đã lên tiếng nhờ mọi người giúp đỡ thông qua việc đóng góp chữ ký. Người nhà sẽ đem những chữ ký gom được đến cơ quan chức năng Nhật Bản để đề nghị họ tử hình kẻ đã sát hại bé Nhật Linh một cách dã man. Cụ thể, mẹ bé chia sẻ trên trang cá nhân như sau:

Mẹ bé Nhật Linh nhờ cư dân mạng ký tên đề nghị tử hình kẻ sát hại con
Lời kêu gọi giúp đỡ của người mẹ tội nghiệp - Ảnh: Saostar

“Mẹ Nhật Linh tiếp tục gom chữ ký khi nào đủ thì thôi ạ. Rất mong mọi người giúp đỡ gia đình để loại bỏ vĩnh viễn kẻ ác thú Shibuya Yasumasara khỏi xã hội loài người và đòi lại công bằng cho Nhật Linh”.

Trước đó người mẹ này cũng chia sẻ: “Gia đình muốn thông qua việc xin chữ ký để nói lên sự bức xúc, căm phẫn của người dân Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế về tội ác ấu dâm trẻ em. Ấu dâm và xác hại trẻ em là tội ác không thể tha thứ”.

Mẹ bé Nhật Linh nhờ cư dân mạng ký tên đề nghị tử hình kẻ sát hại con

Mẹ bé Nhật Linh nhờ cư dân mạng ký tên đề nghị tử hình kẻ sát hại con
Rất nhiều người đồng ý ký ủng hộ gia đình - Ảnh: Saostar

Lời kêu gọi của người mẹ tội nghiệp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều chữ ký được gửi đến gia đình bé để ủng hộ.

Bên cạnh đó, có rất nhiều người để lại lời an ủi, động viên gia đình.

Ngày 26/3/2017, thi thể bé Nhật Linh được người dân Nhật Bản tìm thấy ở một bãi cỏ cạnh một con kênh thoát nước cách nhà khoảng 10km sau khi gia đình thông báo em mất tích được vài này.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là Shibuya Yasumasa – một người hàng xóm của gia đình đồng thời cũng là hội trưởng hội phụ huynh, tình nguyện viên trong nhóm giúp đỡ trẻ đến trường an toàn.

Nghi phạm Shibuya Yasumasa - Ảnh: Internet
Nghi phạm Shibuya Yasumasa - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, vì nghi phạm hoàn toàn im lặng nên cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ những hình ảnh thu thập từ camera hành trình ô tô đi lại trước cửa nhà bé Nhật Linh và ADN của nghi phạm trên thi thể và các đồ vật tìm thấy ở hiện trường mà cảnh sát có thêm chứng cứ xác thực có thể buộc tội Shibuya Yasumasa. 

Ngày 26/5, cảnh sát Nhật Bản tổ chức một buổi họp báo và khẳng định khởi tố nghi phạm Shibya Yasumasa với 3 tội danh: bắt giữ nạn nhân lên ô tô riêng, thực hiện hành vi dâm ô và giết hại nạn nhân.

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