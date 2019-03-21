Sau khi về nhà thăm con trai 2 tuổi, Tuấn và vợ xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tuấn cầm kiếm sát hại vợ.

Hôm nay (21/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi, trú thôn Chăn 2, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Triệu Thị H. (22 tuổi) vợ của Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 20/3, Tuấn và vợ xảy ra tranh cãi to tiếng vì mâu thuẫn chuyện tình cảm. Trong lúc không kiềm chế được mình, Tuấn dùng cây kiếm dài khoảng 90 cm chém vợ khiến chị H. bị thương nặng. Dù được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Mâu thuẫn cãi vã, Tuấn dùng kiếm chém vợ tử vong. Sau 2 giờ gây án, đối tượng đã đến công an đầu thú - Ảnh: Công an Hà Giang

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan đồng thời truy bắt hung thủ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Tuấn và chị H. sinh được một đứa con trai 2 tuổi, gửi ở nhà cho ông bà chăm sóc, còn hai vợ chồng đi làm thuê ở Hà Nội nhưng lại không biết nơi ở và làm việc của nhau. Khi hai người cùng trở về nhà thăm con thì xảy ra án mạng đau lòng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghi án con gái 16 tuổi đâm mẹ tử vong ở miền Tây vì bị la rầy chuyện về muộn Trong quá trình Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra vụ án người phụ nữ bị đâm tử vong thì con gái 16 tuổi của nạn nhân bất ngờ ra đầu thú, khai nhận đã sát hại mẹ.

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