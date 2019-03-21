Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng kiếm chém vợ tử vong rồi đi đầu thú

Xã hội 21/03/2019 16:22

Sau khi về nhà thăm con trai 2 tuổi, Tuấn và vợ xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tuấn cầm kiếm sát hại vợ.

Hôm nay (21/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi, trú thôn Chăn 2, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Triệu Thị H. (22 tuổi) vợ của Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 20/3, Tuấn và vợ xảy ra tranh cãi to tiếng vì mâu thuẫn chuyện tình cảm. Trong lúc không kiềm chế được mình, Tuấn dùng cây kiếm dài khoảng 90 cm chém vợ khiến chị H. bị thương nặng. Dù được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng kiếm chém vợ tử vong rồi đi đầu thú - Ảnh 1
Mâu thuẫn cãi vã, Tuấn dùng kiếm chém vợ tử vong. Sau 2 giờ gây án, đối tượng đã đến công an đầu thú - Ảnh: Công an Hà Giang

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan đồng thời truy bắt hung thủ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, Tuấn và chị H. sinh được một đứa con trai 2 tuổi, gửi ở nhà cho ông bà chăm sóc, còn hai vợ chồng đi làm thuê ở Hà Nội nhưng lại không biết nơi ở và làm việc của nhau. Khi hai người cùng trở về nhà thăm con thì xảy ra án mạng đau lòng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghi án con gái 16 tuổi đâm mẹ tử vong ở miền Tây vì bị la rầy chuyện về muộn

Nghi án con gái 16 tuổi đâm mẹ tử vong ở miền Tây vì bị la rầy chuyện về muộn

Trong quá trình Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra vụ án người phụ nữ bị đâm tử vong thì con gái 16 tuổi của nạn nhân bất ngờ ra đầu thú, khai nhận đã sát hại mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ giết người

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 47 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản