Trong quá trình Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra vụ án người phụ nữ bị đâm tử vong thì con gái 16 tuổi của nạn nhân bất ngờ ra đầu thú, khai nhận đã sát hại mẹ.

Hôm nay (20/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Lang (48 tuổi, ngụ xã Trung An, TP. Mỹ Tho).

Trước đó vào tối 18/3, bà Lang được phát hiện tử vong trước nhà với vết đâm trên người. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương thấu ngực, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối cùng ngày, bà Lang cùng con gái là L.V.T.K. (16 tuổi) đi làm về đến nhà thì thấy ông T. (46 tuổi, người chung sống như vợ chồng với bà Lang) đang nằm trên võng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Thiếu nữ 16 tuổi bất ngờ khai nhận đã sát hại mẹ ruột - Ảnh: Vietnamnet

Vừa thấy bà Lang, ông T. lớn tiếng chửi bới. Sau đó K. chở chị gái đi công chuyện. Không lâu sau bà Lang được phát hiện tử vong trước nhà, ông T. đã rời khỏi nhà. Sự việc được báo cho công an địa phương. Nghi ngờ ông T. là nghi phạm nên cơ quan điều tra đã mời người đàn ông này lên trụ sở làm việc.

Theo một số hàng xóm, ông T. và bà Lang sống với nhau như vợ chồng khoảng vài năm nay, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Trong quá trình điều tra vụ việc, K. đã bất ngờ ra đầu thú và khai nhận chính mình đã giết mẹ ruột rồi đổ tội cho ông T. Theo lời khai, bà Lang la rầy K. chuyện đi mua đồ về muộn nên thiếu nữ đã ra tay sát hại mẹ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ cô gái 16 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-con-gai-16-tuoi-dam-me-tu-vong-o-mien-tay-vi-bi-la-ray-chuyen-ve-muon-318953.html