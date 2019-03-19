Gây án xong, Cang hoảng sợ, lấy xe máy chạy về nhà cha ruột. Được gia đình khuyên nhủ, Cang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng nay (19/3), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ TP.HCM) về tội Giết người. Nạn nhân là chị Đ.T.T.Th. (SN 1990), vợ của Cang.

Theo cáo trạng, chiều 16/2/2018 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất), sau khi đi nhậu về, Cang lấy máy tính bảng của vợ lên mạng thì bất ngờ đọc được những tin nhắn mùi mẫn giữa vợ với một người đàn ông khác. Nổi máu ghen tuông, Cang tra hỏi rồi tranh cãi to tiếng với vợ. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Cang bất ngờ lấy dao đâm nhiều nhát vào người chị Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ, 2 con của vợ chồng Cang sợ hãi kêu khóc thảm thiết. Nghe ồn ào, chú của chị Th. sống gần đó vội vàng chạy sang kiểm tra thì thấy chị Th. đã tử vong.

Gây án xong, Cang hoảng sợ, lấy xe máy chạy về nhà cha ruột. Được gia đình khuyên nhủ, Cang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và những bằng chứng thu thập được, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Cang 20 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Trung Cang - Ảnh: NLĐ

Trước đó vào năm 2017, tại Vĩnh Phúc cũng xảy ra án mạng thương tâm vì những tin nhắn lạ trên Facebook. ANTĐ đưa tin, vào ngày 25/10/2017, Phan Văn Hưng (25 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và vợ là Lê Thị H. (23 tuổi, quê Thanh Hoá) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hưng đòi kiểm tra điện thoại của vợ.

Phát hiện những tin nhắn yêu đương giữa vợ và người đàn ông khác trên Facebook, Hưng đã không kiềm chế được mình, lấy con dao nhọn để ở gầm giường đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn, chị H. được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Cha của bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối: “Nhiều người rỉ tai nhau vợ chồng tôi bán con để Trình được thả” Sau 6 ngày tên yêu râu xanh bị tạm giam, anh M. (bố của nạn nhân) nghe tin nghi phạm đã được thả liền bày tỏ nỗi tức giận và luôn mong pháp luật sớm làm sáng tỏ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-vo-nhan-tin-tinh-cam-voi-trai-la-tren-facebook-chong-dam-vo-tu-vong-truoc-mat-2-con-nho-318861.html