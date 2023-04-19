Manulife chính thức lên tiếng vụ 34 người nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB và Manulife có hành vi chiếm đoạt tiền người mua bảo hiểm

Xã hội 19/04/2023 20:31

Trước đó, ngày 18/4 nhiều người dân đã tới văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB liên kết với Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam, có hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Liên quan đến thông tin hơn 30 người nộp đơn tố cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) liên kết với Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam tư vấn đầu tư gói bảo hiểm "Tâm an đầu tư", trao đổi với Zingnews chiều 19/4, đại diện Manulife Việt Nam cho biết đơn vị đã ghi nhận tình hình vụ việc.

"Công ty đang xem xét giải quyết các yêu cầu của những khách hàng này một cách nghiêm túc, công bằng và thỏa đáng" - đại diện doanh nghiệp nói và khẳng định không khoan nhượng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận và sẽ ngay lập tức chuyển đến cơ quan chức năng xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Manulife cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng, nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết với công ty.

Về sản phẩm bảo hiểm "Tâm an đầu tư", đây là sản phẩm của Manulife được công ty cung cấp và phân phối bởi Ngân hàng SCB đã được Bộ Tài chính phê duyệt theo công văn 12200/2017.

Sản phẩm Tâm an đầu tư là dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp với đầu tư. Khi tham gia, nhà bảo hiểm quảng cáo khách hàng có nhiều quyền lợi khác nhau bao gồm: Linh hoạt lựa chọn 6 quỹ đầu tư; linh hoạt cân đối giữa nhu cầu đầu tư và bảo vệ; chủ động điều chỉnh danh mục đầu tư thông qua việc mua bán cũng như chuyển đổi quỹ; quyền lợi bảo vệ toàn diện đến tuổi 85 với mức bảo vệ cao và phí bảo hiểm cạnh tranh.

Tuy nhiên, thực tế khoản phí bảo hiểm của khách hàng sẽ bị trừ nhiều chi phí, trước khi được phân bổ vào quỹ liên kết đầu tư như phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro...

Phí ban đầu là chi phí công ty thu để thanh toán các loại chi phí để thẩm định hồ sơ, phát hành hợp đồng và trả hoa hồng cho đại lý. Với phí bảo hiểm cơ bản 100 triệu đồng, năm đầu tiên khách hàng sẽ mất tương ứng 65% và 50% phí bảo hiểm cơ bản trong hai năm đầu và khoản này không được hoàn lại.

Về phí bảo hiểm rủi ro, là chi phí khách hàng phải trả để mua các quyền lợi bảo hiểm. Khoản phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe, số tiền bảo hiểm... Đáng chú ý, với bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng chịu toàn bộ rủi ro đầu tư, tùy thuộc vào biến động thị trường và hiệu quả của danh mục.

Manulife chính thức lên tiếng vụ 34 người nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB và Manulife có hành vi chiếm đoạt tiền người mua bảo hiểm - Ảnh 1
Ngày 18/4 nhiều người dân đã tới văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB liên kết với Manulife có hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng - Ảnh: báo Công thương

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Thương, ngày 18/4 nhiều người dân đã tới văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB liên kết với Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam, có hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Khách hàng cho biết được tư vấn đầu tư gói "Tâm an đầu tư", "với cam kết sẽ sinh lợi nhuận cao". Sau đó khách hàng phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chứ không phải hợp đồng gửi tiết kiệm.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng xác nhận đã tiếp nhận 34 bộ hồ sơ, gồm: Đơn tố cáo, hồ sơ liên quan đến việc ký kết hợp đồng bảo hiểm Manulife Việt Nam, tài liệu về việc chuyển tiền (bản photo).

"Đơn và tài liệu trên chúng tôi sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", phía công an cho biết.

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