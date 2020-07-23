Màn rước dâu 'nhanh - gọn - lẹ' nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng sang nhà hàng xóm dắt cô dâu về, cả quá trình chưa đến 1 phút

Ở những đám cưới khác, việc rước dâu thường tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc thì đám cưới trong câu chuyện dưới đây lại nhanh - gọn - lẹ hết mức có thể.

Ông bà ngày xưa có câu: "Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần mẹ cũng mang cho. Con gái mà lấy chồng xa, một là mất giỗ hai là mất con". Chính vì vậy, cha mẹ nào cũng muốn con gái ở gần mình. Để khi con sinh nở cha mẹ tiện đỡ đần, ngược lại lúc cha mẹ ốm đau bệnh tật con gái cũng có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một màn rước dâu vô cùng đặc biệt thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người.

Hình ảnh trong clip cho thấy nhà trai và nhà gái đối diện nhau, đứng trước cổng nhà này là nhìn sang được nhà hàng xóm, cách nhau đúng vài bước chân mà thôi.

Màn rước dâu nhanh - gọn - lẹ nhất hệ mặt trời khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FB

Nhà cô dâu chú rể đối diện nhau - Ảnh: FB

Bình thường việc đón dâu phải trải khá nhiều công đoạn thế nhưng với đám cưới này mọi chuyện được tinh giản nhất có thể. Cô dâu đứng trước cổng nhà mình, được mẹ chồng và chú rể đi sang dắt tay về. Hành trình di chuyển chưa đến 1 phút đồng hồ.

Ngay sau khi đăng tải, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với màn rước dâu độc đáo: "Cưới hàng xóm có đủ cái lợi. Bố mẹ hai bên đã quen biết, thân thiết từ trước, sau này ở chung có lẽ cũng ít mâu thuẫn vì đã hiểu nhau rồi"; "Cô gái nào cũng ước lấy được chồng gần như này"; "Người ta lấy chồng xa, mỗi lần về nhà đẻ lại phải tính toán, sắp xếp đủ điều. Cô dâu này sướng nhất hệ mặt trời rồi còn gì"...

Xe rước dâu mất lái tông tử vong hai đứa trẻ, hành động sau đó của cô dâu chú rể bị chỉ trích gay gắt Xe rước dâu đang tiến vào trung tâm làm lễ thì bất ngờ mất lái tông tử vong hai đứa trẻ. Sau đó, cô dâu chú rể bước xuống xe tiến hành làm lễ như bình thường khiến nhiều người bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-ruoc-dau-nhanh-gon-le-nhat-he-mat-troi-me-chong-sang-nha-hang-xom-dat-co-dau-ve-ca-qua-trinh-chua-den-1-phut-371402.html