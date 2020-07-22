Xe rước dâu đang tiến vào trung tâm làm lễ thì bất ngờ mất lái tông tử vong hai đứa trẻ. Sau đó, cô dâu chú rể bước xuống xe tiến hành làm lễ như bình thường khiến nhiều người bức xúc.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang bàn tán xôn xao về một vụ tai nạn xảy ra trước trung tâm tổ chức tiệc cưới ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 18/7 vừa qua.

Theo 163 News, chiếc xe rước dâu đang chở cô dâu, chú rể tiến vào trung tâm làm lễ thì bất ngờ mất lái, tông tử vong hai đứa trẻ đang chơi bên lề đường. Một số nạn nhân khác cũng bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, cảnh sát thành phố Tương Dương đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tạm giữ tài xế đưa về trụ sở. Được biết, hai em bé tử vong là anh em ruột.

Chiếc xe rước dâu tông tử vong hai đứa trẻ - Ảnh: 163 News

Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc. Ngay sau khi đăng tải, đoạn video dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Nguyên nhân vì sau khi xe hoa gây tai nạn, cô dâu chú rể bước ra và vào trung tâm làm lễ như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bức xúc với hành động của cô dâu chú rể. Họ cho rằng, trong tình huống như thế làm sao có thể bình thản bước ra và tiếp tục làm lễ.

Sau vụ tai nạn, cô dâu chú rể vẫn làm lễ như bình thường - Ảnh: 163 News

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại nghĩ nếu chiếc xe là của trung tâm tổ chức tiệc cưới thì trách nhiệm thuộc về tài xế và phía trung tâm, cô dâu chú rể dù thương xót hai nạn nhân cũng khó lòng làm được gì thêm.

"Hai người này máu lạnh nhỉ, xe mình đi vừa tông chết người ta mà vẫn vui vẻ cười nói làm lễ cưới được"; "Nếu là tôi chắc không thể làm lễ tiếp được"; "Khách cũng mời rồi, tiệc cũng tổ chức rồi, chẳng lẽ mời về hết à? Nếu chiếc xe đó là của trung tâm tiệc cưới thì cô dâu chú rể đâu có liên quan gì chứ?"..., dân mạng bình luận.

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