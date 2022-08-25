Mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc giữa đêm, gia đình 4 người ra ban công kêu cứu

Xã hội 25/08/2022 11:04

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở đường Thái Thị Bôi (TP Đà Nẵng) vào rạng sáng nay.

Theo thông tin từ Zing News, sáng ngày 25/8, cơ quan chức năng Đà Nẵng đang làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, vào lúc 2h45 cùng ngày, tầng một ngôi nhà trên bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh rồi chặn lối cầu thang lên xuống. 4 người trong nhà vì thế bị mắc kẹt trên tầng 2, phải chạy ra ban công kêu cứu.

Mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc giữa đêm, gia đình 4 người ra ban công kêu cứu - Ảnh 1
Cảnh sát tiếp cận hiện trường đưa người bị nạn ra ngoài - Ảnh: Zing News

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng điều động 2 xe cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi trinh sát, chỉ huy hiện trường phân công lực lượng thành 2 tổ. Tổ 1 triển khai thang theo hướng ban công của ngôi nhà, giải cứu 4 người bị nạn đang mắc kẹt.

Tổ 2 dùng kiềm cộng lực phá khóa cửa xếp, để các chiến sĩ đột nhập vào trong dập lửa, đồng thời di dời tài sản ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Tổ Quốc, nhờ triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn kịp thời, cả 4 người trong gia đình gồm vợ chồng anh Nguyễn Anh T. (SN 1971), chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1975), cùng 2 con Nguyễn Anh Đ. (SN 2003) và Nguyễn Thị Gi. (SN 2006), đã được đưa ra khỏi đám cháy bình an.

Mắc kẹt trong ngôi nhà cháy lúc giữa đêm, gia đình 4 người ra ban công kêu cứu - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh:báo Tổ Quốc

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn di chuyển được 3 xe máy và nhiều tài sản tại tầng 1 ra nơi an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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