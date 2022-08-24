Cháy nhà ở TP.HCM, người dân bỏ chạy tán loạn: 'Tôi chỉ kịp ôm theo con heo đất tiền tiết kiệm thoát ra ngoài'

Xã hội 24/08/2022 13:40

Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 24/8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ cháy nhà tại hẻm 144 đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B. 

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 10 giờ ngày 24/8, người dân phát hiện hỏa hoạn tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu ở hẻm 144 đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân). Ngọn lửa sau đó bùng cháy mạnh và phát ra tiếng nổ khiến những người dân ở nhà liền kề cũng hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà.

Cháy nhà ở TP.HCM, người dân bỏ chạy tán loạn: 'Tôi chỉ kịp ôm theo con heo đất tiền tiết kiệm thoát ra ngoài' - Ảnh 1
Ngọn lửa sau đó bùng cháy mạnh và phát ra tiếng nổ khiến những người dân ở nhà liền kề cũng hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà - Ảnh: báo Thanh Niên

"Tôi chạy lên lầu để xem nhà mình có bị cháy không thì nghe tiếng nổ lớn nên vội chạy ngược trở xuống. Tôi chỉ kịp ôm theo con heo đất tiền tiết kiệm chạy ra ngoài" - một người dân sống cạnh căn nhà cháy cho biết.

Cháy nhà ở TP.HCM, người dân bỏ chạy tán loạn: 'Tôi chỉ kịp ôm theo con heo đất tiền tiết kiệm thoát ra ngoài' - Ảnh 2
Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại tầng 2 của căn nhà - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường, kéo đường ống nước chia thành nhiều hướng dập lửa. 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi.

Truy tìm tung tích bà cụ tử vong ở cánh đồng Rắn

Truy tìm tung tích bà cụ tử vong ở cánh đồng Rắn

Bà cụ khoảng 70-80 tuổi được phát hiện tử vong tại cánh đồng Rắn ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà chức trách đã phát thông báo tìm tung tích.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà không có thiệt hạn về người TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 48 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?