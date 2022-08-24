Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 24/8, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ cháy nhà tại hẻm 144 đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 10 giờ ngày 24/8, người dân phát hiện hỏa hoạn tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu ở hẻm 144 đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân). Ngọn lửa sau đó bùng cháy mạnh và phát ra tiếng nổ khiến những người dân ở nhà liền kề cũng hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà.

Ngọn lửa sau đó bùng cháy mạnh và phát ra tiếng nổ khiến những người dân ở nhà liền kề cũng hoảng sợ, tháo chạy ra khỏi nhà - Ảnh: báo Thanh Niên

"Tôi chạy lên lầu để xem nhà mình có bị cháy không thì nghe tiếng nổ lớn nên vội chạy ngược trở xuống. Tôi chỉ kịp ôm theo con heo đất tiền tiết kiệm chạy ra ngoài" - một người dân sống cạnh căn nhà cháy cho biết.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại tầng 2 của căn nhà - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường, kéo đường ống nước chia thành nhiều hướng dập lửa. 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà 2 tầng bị thiêu rụi.

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