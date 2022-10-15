Lý do bất ngờ vụ' nam sinh 15 tuổi ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Người mẹ bất cẩn để thuốc ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon (uống theo liệu trình 21 viên) và dặn con lấy thuốc uống.

Liên quan đến vụ việc hy hữu một nam sinh 15 tuổi uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ, theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, chiều 14/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận, nam bệnh nhân N.V.K. (SN 2007), ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang đã được xuất viện. Trước đó, đêm 7/10, bệnh nhân N.V.K hiện đang học lớp 9, được bố mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Theo gia đình, cháu K. bị viêm họng và ho. Khi đi làm về người mẹ có mua 2 gói thuốc trị ho cho con trai và dặn con lấy thuốc trên mặt tủ để uống.

Tuy nhiên, cháu K. đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên (do người mẹ để thuốc ho ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon). Ngay sau đó, gia đình đã lập tức đưa cháu K. đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Cháu K. đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên (do người mẹ để thuốc ho ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon) - Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khi vào viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và ý thức tốt, không nôn, không sốt, không tê liệt tứ chi, không tê môi, không đắng miệng. Bệnh nhân cũng không bị co giật, không phù, không xuất huyết dưới da, không đau bụng, không đi ngoài, tim đều rõ.

Huyết áp của người bệnh đo được 120/80mmHg, bụng không chướng sờ mềm, phản ứng thành bụng âm tính, tiết niệu cầu vồng quang âm tính, xương khớp vận động bình thường. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvelon giờ thứ tư. Theo bác sĩ Phan Huy Mãi - khoa ngoại, kíp trưởng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân cho biết, đây là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp nam giới uống nhầm thuốc tránh thai của nữ. Rất may gia đình phát hiện sớm, kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. "Sau khi tiếp nhận, chúng tôi nhanh chóng xử lý theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông dạ dày bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống. Sau đó tiến hành rửa 8 lít dịch natri clorua ấm. Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường" - bác sĩ Mãi cho hay. Theo các bác sĩ, thuốc tránh thai loại bệnh nhân nam uống nhầm chỉ có tác dụng trên nữ giới, cơ bản lành tính và chưa có nghiên cứu tác dụng của thuốc tới nam giới. Nếu có tổn thương đến gan, thận phải sau 62 giờ. Do đó, sau khi bệnh nhân xuất viện, gia đình vẫn cần theo dõi sức khỏe, kiểm tra lại. Bác sĩ cũng khuyến cáo các loại thuốc cần để riêng biệt và người sử dụng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tác dụng của thuốc trước khi dùng.

Hải Dương: Cấp cứu nam sinh lớp 9 uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ Bởi vì vị trí mẹ đặt gói thuốc ho lại cùng chỗ với vỉ thuốc tránh thai 21 ngày, nên một nam sinh lớp 9 đã lấy nguyên vỉ thuốc tránh thai và uống hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-bat-ngo-vu-nam-sinh-15-tuoi-o-hai-duong-uong-nham-21-vien-thuoc-tranh-thai-cua-me-513767.html