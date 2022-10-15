Lý do bất ngờ vụ' nam sinh 15 tuổi ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Xã hội 15/10/2022 09:01

Người mẹ bất cẩn để thuốc ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon (uống theo liệu trình 21 viên) và dặn con lấy thuốc uống.

Liên quan đến vụ việc hy hữu một nam sinh 15 tuổi uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ, theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, chiều 14/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận, nam bệnh nhân N.V.K. (SN 2007), ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang đã được xuất viện.

Trước đó, đêm 7/10, bệnh nhân N.V.K hiện đang học lớp 9, được bố mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Theo gia đình, cháu K. bị viêm họng và ho. Khi đi làm về người mẹ có mua 2 gói thuốc trị ho cho con trai và dặn con lấy thuốc trên mặt tủ để uống.

Tuy nhiên, cháu K. đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên (do người mẹ để thuốc ho ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon). Ngay sau đó, gia đình đã lập tức đưa cháu K. đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Lý do bất ngờ vụ' nam sinh 15 tuổi ở Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ - Ảnh 1
Cháu K. đã lấy nhầm thuốc tránh thai và uống hết 21 viên (do người mẹ để thuốc ho ngay bên cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon) - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khi vào viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và ý thức tốt, không nôn, không sốt, không tê liệt tứ chi, không tê môi, không đắng miệng. Bệnh nhân cũng không bị co giật, không phù, không xuất huyết dưới da, không đau bụng, không đi ngoài, tim đều rõ.

Huyết áp của người bệnh đo được 120/80mmHg, bụng không chướng sờ mềm, phản ứng thành bụng âm tính, tiết niệu cầu vồng quang âm tính, xương khớp vận động bình thường. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvelon giờ thứ tư.

Theo bác sĩ Phan Huy Mãi - khoa ngoại, kíp trưởng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân cho biết, đây là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp nam giới uống nhầm thuốc tránh thai của nữ. Rất may gia đình phát hiện sớm, kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

"Sau khi tiếp nhận, chúng tôi nhanh chóng xử lý theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông dạ dày bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống. Sau đó tiến hành rửa 8 lít dịch natri clorua ấm. Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường" - bác sĩ Mãi cho hay.

Theo các bác sĩ, thuốc tránh thai loại bệnh nhân nam uống nhầm chỉ có tác dụng trên nữ giới, cơ bản lành tính và chưa có nghiên cứu tác dụng của thuốc tới nam giới. Nếu có tổn thương đến gan, thận phải sau 62 giờ. Do đó, sau khi bệnh nhân xuất viện, gia đình vẫn cần theo dõi sức khỏe, kiểm tra lại.

Bác sĩ cũng khuyến cáo các loại thuốc cần để riêng biệt và người sử dụng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tác dụng của thuốc trước khi dùng.

Hải Dương: Cấp cứu nam sinh lớp 9 uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Hải Dương: Cấp cứu nam sinh lớp 9 uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Bởi vì vị trí mẹ đặt gói thuốc ho lại cùng chỗ với vỉ thuốc tránh thai 21 ngày, nên một nam sinh lớp 9 đã lấy nguyên vỉ thuốc tránh thai và uống hết.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh uống nhầm thuốc tránh thai Uống nhầm thuốc tránh thai Uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 57 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 57 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 57 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?