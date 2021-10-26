Lực lượng y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

Xã hội 26/10/2021 21:03

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh này.

Theo thông tin từ TTXVN, dẫn đầu đoàn công tác, bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, gần đây một số tỉnh có tình trạng F0 gia tăng, nguyên nhân một phần do người dân từ vùng dịch như TP.HCM, Bình Dương về.

Bác sĩ Trần Thanh Linh nhận định, trong 10 ngày qua, TP.HCM đã tổ chức các đoàn y, bác sĩ chi viện cho nhiều tỉnh, thành ở miền Tây như Sóc Trăng, Cà Mau, An Giang... Đây là một trong những giải pháp kiểm soát dịch tại các địa phương, giữ vững thành quả phòng, chống dịch tại TP.HCM cũng như hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

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Lực lượng Y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng, chống Covid-19. Ảnh: TTXVN

"Khi thành phố trở lại cuộc sống bình thường, các nhà máy, xí nghiệp hoạt động lại và công nhân từ các tỉnh sẽ quay trở lại thành phố làm việc. Do đó, nếu kiểm soát được lượng F0 từ các tỉnh lân cận và người lao động từ các tỉnh này quay trở lại thành phố làm việc, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 thì chúng ta sẽ yên tâm hơn", bác sĩ Trần Thanh Linh cho biết thêm.

Theo kế hoạch, trong tuần đầu tiên, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành khảo sát các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị, khu cách ly, góp ý kịch bản cho toàn tỉnh trong việc phân tầng điều trị, điều phối bệnh nhân; tham gia các cuộc họp online, các cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đắk Lắk, họp trực tuyến với lực lượng y tế và lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk, các trung tâm y tế…

Sau thời điểm này, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục ở lại thêm một tuần để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống dịch và chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tính từ 17 giờ ngày 25/10 đến 17 giờ ngày 26/10, trên hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 162 ca mắc mới tại Đắk Lắk, tăng 129 ca so với ngày trước đó. 

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Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ. Thôn này cũng thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế tạm thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

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Từ khóa:   Covid-19 Covid-19 Đắk Lắk phòng chống Covid-19

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