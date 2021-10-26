Bắc Giang xuất hiện điểm dịch Covid-19 mới, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm gần 10 nghìn dân

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ. Thôn này cũng thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế tạm thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau khi phát sinh ca mắc mới, gồm bệnh nhân N.T.K. (Sinh năm 1985, ở thôn Hạ, đã tiêm 1 mũi vắc xin Astrazeneca ngày 24/9/2021) và N.T.T. (SN 2017, là con của bệnh nhân K.), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương lập tức tổ chức họp để chỉ đạo xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại huyện Việt Yên.

Lực lượng chức năng nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm của người dân ở thôn Hạ, xã Thượng Lan. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đến 16h chiều nay, lực lượng chức năng truy vết được 24 trường hợp là F1 và 136 F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ. Thôn này cũng thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế tạm thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Theo ông Phương, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm cho địa bàn có nguy cơ, huyện đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn xã Thượng Lan với gần 10.000 dân sinh sống. Các hoạt động vui chơi, buôn bán và một số dịch vụ khác trên địa bàn xã được yêu cầu tạm dừng.

Huyện Việt Yên cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm gộp bằng phương pháp RT-PCR với nhóm cán bộ xã Thượng Lan do có tiếp xúc gần với ca F0 mới phát hiện. Kết quả, tất cả đều âm tính.

Song song với việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, huyện Việt Yên gửi văn bản khuyến nghị đến Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp áp dụng biện pháp phòng chống dịch với lao động ở xã Thượng Lan.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã Thượng Lan cũng ra quyết định tạm dừng hoạt động của UBND xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên toàn quốc: Thực hiện trước với trẻ em ở từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ và các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em theo độ tuổi đã được hướng dẫn. Các trẻ em ở độ tuổi từ 16-17 tuổi sẽ được tiêm loại vaccine Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất.

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