Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm

Xã hội 05/06/2023 13:44

Tối 4/6, mưa lớn tại Đồng Nai khiến nước dâng nhanh tạo lũ quét, người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản cứ thế trôi theo dòng lũ.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 5/6, người dân ở một số địa phương của huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn tối 4/6 làm nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, tài sản hư hỏng nặng.

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 1
Vụ ngập làm ảnh hưởng hàng chục hộ dân. Dòng nước làm sập căn nhà cấp 4 với nhiều đồ đạc của ông Võ Văn Tình (60 tuổi) - Báo Pháp Luật TP.HCM

 Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 2

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 3
Một số khu dân cư tại các địa phương này ghi nhận nước ngập lên đến 50 cm, nước tràn vào nhiều dãy phòng trọ, vào nhà khiến người dân không kịp trở tay - Báo Pháp Luật TP.HCM

 

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 4
Nước lớn cuốn cả ô tô, tủ lạnh của người dân - Báo Pháp Luật TP.HCM

Dẫn tin từ VnExpress, đến rạng sáng 5/6, nhiều xe chuyên dụng chạy đến thị trấn Hiệp Phước để cứu hộ, cứu nạn, đưa ôtô ngập nước đi sửa chữa. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hiệp Phước, vụ ngập ảnh hưởng hàng chục hộ dân, khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng.

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 5
Người dân soi đèn pin dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà ngổn ngang sau cơn lũ quét trong đêm 4/6 - Ảnh: VnExpress

 

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 6
Gần 10 chiếc xe đạp nằm chụp gần một con hẻm giáp với đường Hùng Vương. Người dân cho biết, cơn lũ cuốn nhiều tài sản người dân xuống suối, không kịp giữ lại - Ảnh: VnExpress

 

Lũ quét cuốn trôi xe máy, tủ lạnh của người dân Đồng Nai, nhiều người tay trắng sau một đêm - Ảnh 7
Lộc bình nhà dân trôi theo nước lũ ở hàng rào bên đường Hùng Vương đi qua thị trấn Hiệp Phước - Ảnh: VnExpress

Cũng trong nguồn tin này, ngoài thị trấn Hiệp Phước, mưa giông khiến nhiều nơi ở Đồng Nai như TP Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch ngập nặng. Một số khu dân cư bị nước tràn vào làm đồ đạc hư hỏng. Mưa gió còn làm ngập một số khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cây đổ ngã tại TP HCM.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp cùng với vùng xoáy giữa Biển Đông hoạt động mạnh gây mưa giông tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ. Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu hứng cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng nước gần 120 mm. Dự báo ba ngày tới, các khu vực trên tiếp tục mưa to, có thể kèm lốc, sét, mưa đá.

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Từ khóa:   tin xã hội mưa lớn lũ quét

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