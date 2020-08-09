Long An: Vợ không chịu tái hợp, chồng cho 2 con nhỏ uống thuốc trừ sâu

Xã hội 09/08/2020 11:20

Tức giận vì vợ không chịu quay lại, Huỳnh Thanh Sang đầu độc hai con bằng thuốc trừ sâu khiến các cháu nguy kịch.

Mới đây, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Sang (SN 1985, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2007, Sang kết hôn với chị T. và sinh được hai con trai là cháu T. (SN 2007) và cháu L. (SN 2009).

Trong quá trình chung sống, Sang hay nhậu nhẹt bỏ bê gia đình nên tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tháng 6/2019, chị T. bỏ nhà lên Sài Gòn thuê nhà trọ và làm công nhân. Sang nhiều lần gọi điện bắt vợ về nhà nhưng chị T. không đồng ý.

Sang nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử để trả thù vợ. Tháng 12/2019, Sang mua thuốc trừ sâu dạng hạt và thuốc chuột tại một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cất giấu trong nhà. Sau đó, Sang lấy 16 viên thuốc con nhộng, bỏ hết ruột bên trong và thay thế bằng thuốc trừ sâu.

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Vợ không chịu tái hợp, chồng cho 2 con nhỏ uống thuốc trừ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Sáng 19/2/2020, mẹ Sang dậy nấu cơm cho con trai và hai cháu ăn, rồi lên nhà bạn ở TP.HCM dự tiệc. Sau khi mẹ đi, Sang liền lấy "thuốc con nhộng" ra và bảo hai con mỗi đứa lấy 5 viên uống.

Hai cháu bé ngoan ngoãn uống thuốc theo lời của bố. Sau đó, Sang xuống nhà sau ngồi uống rượu. Khoảng 30 phút sau, hai cháu có biểu hiện nôn mửa liên tục. Nhìn thấy vậy, Sang bỏ ý định tự tử và ném số thuốc trừ sâu còn lại đi.

Đúng lúc này, mẹ Sang về nhà và phát hiện sự việc nên đã đưa hai cháu đi cấp cứu, còn Sang thì đến Công an đầu thú.

Tại phiên toà, Sang thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà nhẫn tâm tước đi tính mạng của hai con nhỏ. Việc hai nạn nhân thoát chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Sang 12 năm tù về tội Giết người.

Người phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt cùng vỏ chai thuốc trừ sâu: Chồng đi nước ngoài, ở nhà với 3 con nhỏ

Người phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt cùng vỏ chai thuốc trừ sâu: Chồng đi nước ngoài, ở nhà với 3 con nhỏ

Đang đi trên đường, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục ở trạm chờ xe buýt, bên cạnh lọ thuốc trừ sâu. Mọi người nghi ngờ nạn nhân uống thuốc trừ sâu tự tử.

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Từ khóa:   Long An giết người cha giết con

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