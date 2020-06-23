Người phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt cùng vỏ chai thuốc trừ sâu: Chồng đi nước ngoài, ở nhà với 3 con nhỏ

Xã hội 23/06/2020 14:38

Đang đi trên đường, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục ở trạm chờ xe buýt, bên cạnh lọ thuốc trừ sâu. Mọi người nghi ngờ nạn nhân uống thuốc trừ sâu tự tử.

Mới đây, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ nghi uống thuốc trừ sâu tự tử ở trạm chờ xe buýt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long (Nghi Lộc).

Được biết, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/6, người đi đường trên Quốc lộ 1A (đoạn qua ngã 3 đường N5, thuộc địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc) phát hiện một phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt.

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Người phụ nữ ngất xỉu ở trạm chờ xe buýt, nghi uống thuốc trừ sâu tự tử - Ảnh: Internet

Thấy vậy, người dân đã nhanh chóng đến kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ ngất xỉu, bên cạnh là 1 lọ thuốc trừ sâu đã mở nắp, có một ít bị đổ ra ngoài. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Theo chia sẻ của một cán bộ xã Nghi Long trên Tổ quốc, khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường thì phát hiện nạn nhân đã bất tỉnh. Bên cạnh nạn nhân, mọi người nhìn thấy một chiếc xe máy và chiếc cặp học sinh. Ngoài ra, cạnh đó còn có một chai thuốc trừ sâu đã mở nắp và bị đổ ra ngoài.

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Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Xác định nạn nhân đã uống thuốc trừ sâu nên người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc, sau đó chuyển đến bệnh đa khoa tỉnh.

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (sinh năm 1989, trú xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc). Được biết, chị H. đã lập gia đình và có 3 con nhỏ. Chồng chị H. đi làm ở nước ngoài nên nhiều năm qua, chị ở nhà cùng với 3 con nhỏ.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe chị H. hiện đã ổn định. Tại địa phương, nhà chị H. ở gần nội ngoại hai bên. Thời gian gần đây, chị H. đã về sống trong nhà của bố mẹ đẻ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Sau khi gây ra vụ án mạng thương tâm khiến mẹ vợ tử vong, con ruột bị thương nặng, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

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