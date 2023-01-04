Long An: Thất kinh 2 phụ nữ bị ô tô 7 chỗ lao vào trực diện, kéo lê một đoạn dài

Trong khi 4 người trong gia đình ra trước sân ngồi hóng mát, một chiếc ô tô du lịch 7 chỗ bất ngờ lao vào, kéo lê 2 phụ nữ một đoạn dài.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 3/1, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, hai nạn nhân bị ô tô du lịch đâm trực tiếp, đẩy đi một đoạn khá dài bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 62, đoạn qua phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 45 ngày 31/12/2022, một gia đình 4 người bán tiệm tạp hóa ven Quốc lộ 62, thuộc khu vực phường 2, thị xã Kiến Tường cùng ra sân ngồi nói chuyện, hóng mát. Bất ngờ chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông tốc độ nhanh lạc tay lái đâm thẳng vào bàn nước, đẩy hai phụ nữ ngồi phía ngoài lọt xuống gầm xe đi đoạn khá dài mới dừng lại.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm ô tô tông 2 phụ nữ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi vụ việc xảy ra, hai người đàn ông còn lại hoảng hốt kêu cứu. Mọi người trong gia đình chạy đến xe tìm cách đưa hai nạn nhân ra bên ngoài, rồi nhanh chóng chuyển vào bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa Long An

Ô tô lao vào nhà dân, tông 2 phụ nữ trọng thương - Ảnh: Báo Dân Trí

Gia đình cho biết, do đa chấn thương nên hiện 2 nạn nhân vẫn còn nằm trong khoa cấp cứu, 1 người nguy kịch.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông tỉnh Long An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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