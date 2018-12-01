Long An: Đôi vợ chồng trói tay chân mẹ già, đóng đinh vào đầu để 'trị bệnh'

Xã hội 01/12/2018 14:00

Sau khi ngồi thiền liên tục 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, chỉ uống nước, ông T. cho rằng mẹ ruột bị bệnh nên điều trị bằng cách trói lại, đóng đinh vào đầu.

Cách đây không lâu, tại xã Phước Lợi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xảy ra vụ việc đôi vợ chồng đóng đinh vào đầu mẹ ruột để trị "ma ám" gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 2/11, Công an xã Phước Lợi kiểm tra ngôi nhà của vợ chồng ông Lê Dũng T. (31 tuổi) và vợ là Tô Thụy Ngọc H. (40 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Phước Lợi) vì nơi này có dấu hiệu trị bệnh tại nhà bằng phương pháp tà đạo.

Lúc này, vợ chồng ông T. không có ở nhà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Tr. (58 tuổi, ngụ Hậu Giang, mẹ ruột của ông T.) bị trói tay chân, đầu trùm kín bằng vải mùng và băng keo, có cây đinh sắt đâm ngang đầu.

Công an xã nhanh chóng đưa bà Tr. tới Bệnh viện Bến Lức cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Qua điều tra, công an xác định người đóng đinh vào đầu bà Tr. chính là ông Lê Dũng T. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều tài liệu tuyên truyền mê tín dị đoan.

Long An: Đôi vợ chồng trói tay chân mẹ già, đóng đinh vào đầu để 'trị bệnh' - Ảnh 1
Công an thu giữ nhiều tài liệu tại nhà vợ chồng ông T. - Ảnh: Vietnamnet

Ông T. và bà H. là công nhân ở quận Bình Tân (TP. HCM). Khoảng 3 năm trước, một người ở xã Phước Lợi cho cặp vợ chồng quyển sách về nghiên cứu và ngồi thiền chỉ uống nước, ăn rau không ăn cơm.

Sau khi ngồi thiền liên tục 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, chỉ uống nước, T. có biểu hiện bất thường. Ông ta cho rằng mẹ ruột bị "ma ám" nên trị bệnh cho bà Tr. bằng cách trói lại, dùng đinh đóng vào đầu.

Từ tháng 8/2018, hai vợ chồng xin nghỉ việc để chuyên tâm ở nhà "tập luyện". Ông T. cũng rủ mẹ ruột đang sống ở Hậu Giang về Long An để cùng tham gia.

Cặp đôi sau đó đã bỏ mặc bà Tr. nằm trong nhà, lên nhà mẹ vợ ở TP.HCM chơi. Hàng xóm khi nghe tiếng kêu cứu thều thào của bà Tr. nên trình báo công an.

Tuy nhiên, Công an huyện Bến Lức cho biết, đơn vị không thể xử lý hình sự vợ chồng ông T. và bà H. Nguyên nhân vì nạn nhân không đồng ý đi giám định thương tật, đồng thời không yêu cầu xử lý vụ việc.  

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