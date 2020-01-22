Lời phân trần của bác sĩ bị tố ôm nữ sinh thực tập: ‘Bị người ta gài, chỉ ngủ chứ không làm gì’

Liên quan đến vụ việc bác sĩ ôm nữ sinh thực tập trong ca trực, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ công tác nam bác sĩ.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ ôm nữ sinh thực tập gây xôn xao dư luận, mới đây, ông Trần Tất Thắng - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết đơn vị này đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bác sĩ H.T.P (khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực).

Hình ảnh bác sĩ ôm nữ sinh thực tập trong phòng trực gây xôn xao dư luận - Ảnh: FB

Vị lãnh đạo này cũng cho biết bác sĩ P. là người có thâm niên tại bệnh viện, chuyên môn tốt, đạo đức tốt. Bác sĩ P. đã có gia đình, vợ cũng công tác cùng bệnh viện. Về phía bác sĩ P., ông cho biết chưa nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác. Chia sẻ trên Tổ Quốc, ông khẳng định bị người ta “gài”, ngày hôm đó chỉ ngủ chứ không có vấn đề gì.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 20/1 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bác sĩ chỉ mặc quần lót, nằm ôm một cô gái trong phòng trực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ngay khi được đăng tải, bức ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Lãnh đạo bệnh viện đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với vị cán bộ này - Ảnh: Internet

Được biết vị bác sĩ này là cán bộ khoa ngoại của bệnh viện. Trong khi đó, nữ sinh viên trong ảnh hiện đang thực tập tại khoa ngoại lồng ngực. Ngay sau khi nhận được phản ánh, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi bệnh viện yêu cầu báo cáo về vi phạm đạo đức của cán bộ này.

Nghệ An: Bác sĩ bị tố chỉ mặc quần lót nằm ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực Nhiều giờ qua, thông tin nam bác sĩ ôm nữ sinh thực tập nằm ngủ trong ca trực khiến dư luận xôn xao. Hiện Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu bệnh viện làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-phan-tran-cua-bac-si-bi-to-om-nu-sinh-thuc-tap-bi-nguoi-ta-gai-chi-ngu-chu-khong-lam-gi-349300.html