Nghệ An: Bác sĩ bị tố chỉ mặc quần lót nằm ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực

Xã hội 21/01/2020 12:42

Nhiều giờ qua, thông tin nam bác sĩ ôm nữ sinh thực tập nằm ngủ trong ca trực khiến dư luận xôn xao. Hiện Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu bệnh viện làm rõ vụ việc.

Vào trưa 20/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là một nam bác sĩ ôm nữ sinh thực tập trong phòng trực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Điều đáng nói là vị bác sĩ này chỉ mặc một chiếc quần lót. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Sau khi nhận được phản ánh, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản gửi bệnh viện yêu cầu báo cáo về vi phạm đạo đức của cán bộ này. Theo thông tin trên Zing, vị bác sĩ nam này là cán bộ khoa ngoại của bệnh viện. Trong khi đó, nữ sinh viên trong ảnh hiện đang thực tập tại khoa ngoại lồng ngực.

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Hình ảnh bác sĩ ôm nữ sinh thực tập gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

"Sở đã yêu cầu giám đốc bệnh viện khẩn trương xác minh, kiểm tra và làm rõ trường hợp này để xử lý nghiêm nếu có như thông tin phản ánh", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trả lời trên Trí thức trẻ. Bên cạnh đó, trong công văn gửi bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế cũng nghiêm cấm các cán bộ y tế có hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.  

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: FB

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết lãnh đạo bệnh viện đã xem những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội và đang xác minh, làm rõ vụ việc. 

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Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm hiểu nguồn phát tán clip, động cơ của hành động này để có hình thức xử lý.

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