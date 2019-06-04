Lời nhắn 'ba ơi đừng nhậu' trên lưng hai đứa trẻ gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội 04/06/2019 17:38

Để nhắc chồng không nhậu nhẹt, người vợ đã gửi một thông điệp cho chồng bằng cách viết trên lưng các con. Sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Nhậu nhẹt là một trong những sở thích phổ biến của đấng mày râu nhưng các bà vợ thì cực ghét. Đã có rất nhiều cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì rượu bia.

Mới đây nhất, một người vợ vì muốn ngăn cản chồng mình nhậu đã gửi thông điệp cho chồng bằng cách viết những dòng chữ nhắc nhở trên lưng hai con nhỏ: “Đừng nhậu ba ơi để tiền mua bánh cho con", "1 lon bia bằng 1 tô bánh canh”.

Lời nhắn 'ba ơi đừng nhậu' trên lưng hai đứa trẻ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1
Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Những hình ảnh này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng tình với hành động của người vợ.

Họ cho rằng đàn ông nhậu nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Việc nhậu nhẹt không chỉ mất thời gian chăm lo cho con cái, phụ vợ việc nhà mà còn có thể gây ra những tai nạn thương tâm.

“Dễ thương quá, chiêu này áp dụng cho các ông được nè. Mong là lần sau ông chồng mình sẽ không nhậu thêm lần nào nữa”, L.K bình luận.

“Nhậu nhẹt dẫn đến đủ thứ hệ lụy mà không hiểu sao mấy ông lại đam mê đến vậy. Hy vọng, vì thương vợ, thương con các ông sẽ bớt nhậu lại”, A.D chia sẻ.

"Về học cách này mới được, vừa dễ thương lại có hiệu quả. Chứ để chồng nhậu vừa mất tiền, vừa mất thời gian, không có thời gian ở cạnh vợ con. Nhưng mà nhìn hai đứa trẻ úp mặt vào tường tội nghiệp quá", ý kiến của một cư dân mạng.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng những bức ảnh này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình. 

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