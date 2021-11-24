Lời khai rợn người của 'phi công trẻ' trong vụ án sát hại rồi giấu xác con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ'

Xã hội 24/11/2021 15:27

Liên quan đến vụ án "chồng hờ" ra tay sát hại con riêng của vợ rồi giấu xác tại bờ kè Công viên 30/4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang), cơ quan Công an đã bắt giữ kẻ thủ ác. Lời khai của hung thủ khiến nhiều người khiếp sợ bởi sự ác độc.

Theo báo Công an Công dân đưa tin, nạn nhận là cháu N.M.T.K (7 tháng tuổi). Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc (An Giang) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị M. (SN 1992, cư trú: khóm 3, phường Châu Phú A) – mẹ của nạn nhân về việc con bị "chồng hờ" chôn tại bờ kè, Công an TP. Châu Đốc đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng đến khu vực hiện trường. Qua kết quả khám nghiệm xác định, thi thể được chôn khoảng 6 ngày, đang trong quá trình phân hủy. Nội tạng nạn nhân có biểu hiện xung huyết.

Theo trình báo của chị M., thi thể của cháu K. được chính tay M. và "chồng hờ" Nguyễn Văn H. (SN 1998, nơi cư trú: tổ 11, khóm 1, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) bỏ vào ba lô đem đi chôn sau khi cháu K. tử vong. M. nghi ngờ người "chồng hờ” có liên quan đến cái chết của con mình nhưng không dám khẳng định vì thời điểm cháu K. tử vong, chị không có mặt…

Lời khai rợn người của 'phi công trẻ' trong vụ án sát hại rồi giấu xác con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' - Ảnh 1

Hiện trường giấu xác của bé gái 7 tháng - Ảnh: Công an nhân dân

H. thì trình bày, cháu bé bị bệnh lên cơn đau, co giật, đã được sơ cứu bằng cách nặn chanh vào miệng, ép lồng ngực nhưng không qua khỏi nên phải đem chôn.

"Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ hỏi cung và nguồn tin trinh sát, đưa ra những chứng cứ xác thực, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội” - Trung tá Dương Tư Thường - Đội phó - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thông tin.

M. và H. đều là đối tượng nghiện ma túy. H. từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành án xong vào 3 tháng trước. Khoảng tháng 10/2021, M. bị “say nắng” trước vẻ đẹp của H. nên đã chung sống như vợ chồng, thường xuyên sử dụng ma túy chung.

Trong thời gian chung sống , mỗi khi thấy bé K. khóc, người “cha hờ” đều tỏ ra bực tức. Nhiều lần chứng kiến H. hành hạ, cắn đến bầm tím người con gái nhưng M. không dám la mắng, vì sợ bị H. đánh.

Vào cuối tháng 10, cháu K. bị H. hất võng làm té xuống đất, cánh tay trái sưng phù, có dấu hiệu bị gãy xương nhưng H. không cho đi bệnh viện thăm khám nên bé thường quấy khóc vì đau.

Đến tối 2/11, H., M. và Đ. tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi “phê thuốc” tỉnh dậy, H. kêu M. mang điện thoại đi sạc ở nhà hàng xóm. Bé K. đang ngủ trên võng thức dậy khóc thét. H. bực tức, lấy bình cho trẻ em bú sữa, dung tích 250ml, bên trong còn khoảng 2/3 là nước lạnh, bứt núm cao su ra ném bỏ, rồi bóp miệng bé, cầm bình nước đổ vào miệng cháu bé cho đến khi nước trào ra ngoài.

Lời khai rợn người của 'phi công trẻ' trong vụ án sát hại rồi giấu xác con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' - Ảnh 2
Đối tượng H. ra tay sát hại con riêng của 'vợ hờ' - Ảnh: Công an nhân dân

Đ. đứng kế bên nhìn thấy nên đã xô H. ra và nói: “Con nít mà mày làm gì kì vậy”. H. trả lời “Khóc hoài”. Thấy bé K. đã nằm bất động, Hồng bế bỏ xuống sàn nhà, lấy áo khô thay cho nạn nhân.

Lúc này, Đ. chạy đi báo cho M. biết về việc cháu K. chết và kêu M. về. Còn một mình, H. lấy chanh nặn vào miệng nạn nhân nhằm mục đích để nói dối M. là do cháu K. bị lên cơn co giật nên nặn chanh vào miệng để tan đờm, sơ cứu nhưng không thành. Khi biết cháu K. đã chết, H. và Đ. đã lấy xe đạp bỏ đi.

Về đến nhà, thấy con nằm bất động, M. vội lấy viên thuốc xông mua trước đó bỏ vào thau nước ấm rồi lấy mền trùm lại xông cho cháu. Sau khoảng 2 phút, biết con đã chết, M. không xông nữa.

Đến sáng 3/11, H. quay về nhà và bàn tìm chỗ vắng vẻ để thiêu cháu K., nhưng M. không đồng ý. M. khai là muốn tìm chỗ để chôn con, khi có cơ hội sẽ trình báo Công an làm rõ cái chết của cháu K. Cả ngày hôm đấy, H. theo sát và hăm họa không cho M. đi trình báo Công an.

Lợi dụng trời tối, không ai qua lại, khoảng 2h sáng 4/11, H. và M. để thi thể cháu K. vào ba lô du lịch màu đen, rồi chở ra bờ kè Công viên 30/4 để chôn giấu. Trở về nhà, H. thường xuyên dùng búa, gậy đánh đập, gây thương tích cho M. và đe dọa sẽ giết M. cùng con trai riêng của M. nếu dám báo Công an.

Sự việc được giữ kín bốn ngày cho đến trưa 8/11, khi cha ruột cháu K. đến thăm không thấy con. Lúc này, M. mới có cơ hội đi trình báo sự việc đến Cơ quan Công an.

Nóng: 'Phi công trẻ' đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng của 'vợ hờ' đến chết rồi đem xác phi tang

Nóng: 'Phi công trẻ' đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng của 'vợ hờ' đến chết rồi đem xác phi tang

Sau khi H., M. và Trần Đ. (24 tuổi) sử dụng ma túy xong, H. nhờ M. mang điện thoại qua hàng xóm sạc nhờ. Sau đó, H. dùng nước đổ vào miệng bé K. khiến cháu tử vong.

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