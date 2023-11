Theo báo Công an Công dân đưa tin, nạn nhận là cháu N.M.T.K (7 tháng tuổi). Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc (An Giang) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị M. (SN 1992, cư trú: khóm 3, phường Châu Phú A) – mẹ của nạn nhân về việc con bị "chồng hờ" chôn tại bờ kè, Công an TP. Châu Đốc đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng đến khu vực hiện trường. Qua kết quả khám nghiệm xác định, thi thể được chôn khoảng 6 ngày, đang trong quá trình phân hủy. Nội tạng nạn nhân có biểu hiện xung huyết.

Theo trình báo của chị M., thi thể của cháu K. được chính tay M. và "chồng hờ" Nguyễn Văn H. (SN 1998, nơi cư trú: tổ 11, khóm 1, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) bỏ vào ba lô đem đi chôn sau khi cháu K. tử vong. M. nghi ngờ người "chồng hờ” có liên quan đến cái chết của con mình nhưng không dám khẳng định vì thời điểm cháu K. tử vong, chị không có mặt…