Nóng: 'Phi công trẻ' đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng của 'vợ hờ' đến chết rồi đem xác phi tang

Xã hội 21/11/2021 13:03

Sau khi H., M. và Trần Đ. (24 tuổi) sử dụng ma túy xong, H. nhờ M. mang điện thoại qua hàng xóm sạc nhờ. Sau đó, H. dùng nước đổ vào miệng bé K. khiến cháu tử vong.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn H. (23 tuổi, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) để điều tra các hành vi "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Cụ thể, theo kết quả điều tra, giữa tháng 10/2021, H. quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị M. (29 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc). Trong thời gian sống chung, mỗi khi thấy cháu N.M.T.K. (7 tháng tuổi, con riêng của Mỹ) khóc, H. tỏ ra khó chịu nên đã nhiều lần hành hạ và làm gãy tay cháu.

Nóng: 'Phi công trẻ' đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng của 'vợ hờ' đến chết rồi đem xác phi tang - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Văn H. tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 21h30 tối 2/11, sau khi H., M. và Trần Đ. (24 tuổi) sử dụng ma túy xong, H. nhờ M. mang điện thoại qua hàng xóm sạc nhờ. Sau đó, H. dùng nước đổ vào miệng bé K. khiến cháu tử vong. Lúc này, Đ. đứng gần đó chứng kiến mọi việc nên đã nhanh chóng đẩy H. ra và nói: "Con nít người ta mà mày làm gì kỳ vậy?". Anh H. trả lời: "Khóc hoài".

Sau đó, H. lấy chanh nặn vào miệng cháu K. để đánh lừa M. khi hỏi lý do K. tử vong. Khi M. quay về phát hiện con đã chết, H. bàn với M. đem xác đi hỏa táng nhưng M. không chịu do nghi ngờ H. đã giết con mình.

Đến khoảng 2h sáng 4/11, H. cùng M. để xác bé K. vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B để chôn phi tang. Sau sự việc, H. thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh M. gây thương tích.

Đến trưa 8/11, anh Vũ Công L. (cha ruột của cháu K.) đến chơi, không thấy cháu nên hỏi M. Lúc này, M. kêu anh L. ngồi giữ H. để M. đến công an trình báo.

Nóng: 'Phi công trẻ' đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng của 'vợ hờ' đến chết rồi đem xác phi tang - Ảnh 2
Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường nơi Nguyễn Văn H. chôn xác nạn nhân tại bờ kè Công viên 30/4, TP. Châu Đốc - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, sau khi nhận được thông tin, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP. Châu Đốc điều tra vụ án nghiêm trọng. Do các nghi phạm liên quan đều là người sử dụng ma túy, có mối quan hệ thân thiết với nhau và bị nghi phạm H. khống chế đe dọa nên bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hung thủ gây án.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, cuối cùng nghi phạm Nguyễn Văn H. đã thừa nhận hành vi giết chết cháu K.

Được biết, trước đó, H. từng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", mới ra tù tháng 8 vừa qua. Sau khi trở về địa phương, Hồng tiếp tục tụ tập bạn bè nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ hành vi "không tố giác tội phạm" đối với Trần Đ.

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