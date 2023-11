Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn H. (23 tuổi, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) để điều tra các hành vi "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Sau đó, H. lấy chanh nặn vào miệng cháu K. để đánh lừa M. khi hỏi lý do K. tử vong. Khi M. quay về phát hiện con đã chết, H. bàn với M. đem xác đi hỏa táng nhưng M. không chịu do nghi ngờ H. đã giết con mình.

Đến khoảng 2h sáng 4/11, H. cùng M. để xác bé K. vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B để chôn phi tang. Sau sự việc, H. thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh M. gây thương tích.

Đến trưa 8/11, anh Vũ Công L. (cha ruột của cháu K.) đến chơi, không thấy cháu nên hỏi M. Lúc này, M. kêu anh L. ngồi giữ H. để M. đến công an trình báo.

Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường nơi Nguyễn Văn H. chôn xác nạn nhân tại bờ kè Công viên 30/4, TP. Châu Đốc - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, sau khi nhận được thông tin, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP. Châu Đốc điều tra vụ án nghiêm trọng. Do các nghi phạm liên quan đều là người sử dụng ma túy, có mối quan hệ thân thiết với nhau và bị nghi phạm H. khống chế đe dọa nên bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hung thủ gây án.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, cuối cùng nghi phạm Nguyễn Văn H. đã thừa nhận hành vi giết chết cháu K.

Được biết, trước đó, H. từng có 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", mới ra tù tháng 8 vừa qua. Sau khi trở về địa phương, Hồng tiếp tục tụ tập bạn bè nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ hành vi "không tố giác tội phạm" đối với Trần Đ.