Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết nghi phạm Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi) đã khai nhận hành vi chém chú họ tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết nghi phạm Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã khai nhận hành vi chém chết chú họ là ông Y Kiêm Byă (50 tuổi, ngụ Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y Wiêt Kbuôr khai nhận khoảng 16 giờ ngày 15/10, ông Y Kiêm Byă gọi cho mình sang nhà rẫy để trả nợ số tiền 200.000 đồng. Khi đi, Y Wiêt Kbuôr cầm theo một con dao dài khoảng 50cm. Cả 2 uống hết 4 lít rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Y Kiêm Byă nói không trả 200.000 đồng cho Y Wiêt Kbuôr mà ông đã nợ trước đó, nên cả 2 xảy ra đánh nhau. Lúc này, thiếu niên 16 tuổi đã cầm dao chém liên tiếp 20 nhát khiến ông Y Kiêm Byă tử vong tại chỗ. Gây án xong, Y Wiêt Kbuôr cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi về nhà thay quần áo và lẩn trốn vào một chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana (huyện Buôn Đôn), giáp khu vực biên giới Campuchia.

Nghi phạm Y Wiêt Kbuôr - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều 17/10, người nhà của ông Y Kiêm Byă nhiều lần gọi điện cho ông này nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã đến khu vực rẫy ở xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột để tìm kiếm. Tại đây, người thân tá hỏa phát hiện ông Y Kiêm Byă tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém dã man. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan Công an địa phương. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ án mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác lần theo các dấu vết truy tìm nghi phạm. Y Wiêt Kbuôr bị bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn trong rừng - Ảnh: Báo Người Lao Động Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác, chỉ sau gần 10 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt được Y Wiêt Kbuôr khi đang ẩn náu trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn, cách hiện trường gây án khoảng 30km. Hiện tại, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

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