Vào trưa ngày 18/10, Công an Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào trưa ngày 18/10, Công an Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng chém người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê. Cụ thể, nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (SN 2006, trú tại buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Nghi phạm được xác định là Y Wiêt Kbuôr (sinh năm 2006) - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào khoảng 13h30 ngày 17/10, người thân ông Y.K.B (SN 1972, trú buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được, sau đó mọi người đã tổ chức vào rẫy cà phê trên địa bàn xã Hòa Xuân để tìm kiếm. Tại đây, người thân tá hỏa khi phát hiện ông Y.K.B tử vong trong tư thế nằm sấp, trên người có nhiều vết chém dã man. Ngoài ra, nhiều tài sản trong nhà rẫy của ông Y.K.B như xe máy, cà phê cũng bị lấy đi. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông tử vong tại chòi rẫy cà phê với nhiều vết chém - Ảnh: VTV News

Qua điều tra ban đầu, do vợ mất đã lâu nên ông Y.K.B. thường ở lại trong chòi rẫy để làm việc, chăm sóc cà phê. Tại hiện trường, số tài sản như xe máy, cà phê của nạn nhân cũng không còn.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 chiến sĩ để truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác, chỉ sau khoảng 10 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm trong rừng sâu trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

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