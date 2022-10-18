Phát hiện tình tiết MỚI trong vụ cô gái tố bị nhân viên nhà xe quấy rối trong chuyến đi từ TP.HCM về Đắk Lắk

Xã hội 18/10/2022 11:12

Vào ngày 18/10, đại diện Nhà xe Tiến Oanh (TP.HCM) đã lên tiếng xác nhận hình ảnh mới có nội dung nữ hành khách và nhân viên nhà xe thân mật tại khu vực buồng lái.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 18/10, đại diện Nhà xe Tiến Oanh (TP.HCM) xác nhận hình ảnh mới có nội dung nữ hành khách và nhân viên nhà xe thân mật tại khu vực buồng lái là đúng sự thật, được cắt ra từ camera của nhà xe.

Trong đó, 1 tấm hình cho thấy nam nhân viên nhà xe đang ngồi ở ghế phụ một tay nghe điện thoại một tay kẹp chân nữ hành khách ngồi phía sau. Tấm hình thứ 2 cho thấy nữ hành khách đã ngồi chung ghế phụ với nhân viên nhà xe và cả 2 có cử chỉ âu yếm. 2 tấm hình trên được cắt ra từ camera buồng lái trước thời điểm xảy ra vụ việc như đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội phản ánh nữ hành khách tố cáo bị sàm sỡ. Từ 2 tấm hình trên, cộng đồng mạng cho rằng không phải vô cớ mà nam nhân viên nhà xe "đè" nữ hành khách trên xe mà là "không có lửa làm sao có khói".

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Hình ảnh mới cho thấy sự thân mật giữa nhân viên nhà xe và nữ hành khách trước khi xảy ra vụ việc tố cáo - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện Nhà xe Tiến Oanh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 29/9, nữ hành khách đi tuyến Đắk Lắk - TP HCM. Khi xe đến tỉnh Bình Phước dừng lại ăn cơm thì nữ hành khách này có ngồi ăn chung với nhân viên nhà xe. Sau đó, vào buồng lái và xảy ra vụ việc như 2 tấm hình mới đăng tải trên mạng xã hội. Đến hơn 3 giờ sáng cùng ngày, khi nữ hành khách về ghế ngồi (có rèm che) thì nam nhân viên vào cùng rồi xảy ra vụ việc.

Đại diện Nhà xe Tiến Oanh cho biết: "Những hình ảnh, clip trên mạng xã hội là chính xác. Việc xác định mối quan hệ giữa nhân viên và hành khách là của người trong cuộc, nhà xe Tiến Oanh không đề cập. Dù xuất hiện hình ảnh mới nhưng Tiến Oanh khẳng định việc sa thải nam nhân viên là đúng quy định vì vi phạm nội quy lao động và có hành vi không chuẩn mực trong phục vụ hành khách".

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Trước đó, nam nhân viên nhà xe (áo xanh) bị cô gái tố có hành vi quấy rối - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông từ Vietnamnet, vào chiều ngày 29/9, trên xe khách của nhà xe Tiến Oanh, chạy tuyến TP.HCM- Đắk Lắk. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát hành trình của xe khách này ghi lại.

Bắt đầu clip là hình ảnh nam nhân viên chưa kéo gài dây nịt quần, di chuyển từ phía trong khoang xe ra cabin tài xế; phía sau là cô gái với vẻ hốt hoảng. Cô gái vừa di chuyển vừa hét lớn, yêu cầu tài xế dừng xe... Thấy cô gái bị thương ở tay, tài xế yêu cầu nam nhân viên hỗ trợ băng bó. Tuy nhiên cô gái cương quyết không chấp nhận. 

Khi xe dừng lại, cô gái lấy điện thoại ra gọi thì nam nhân viên giật điện thoại nhưng bất thành. Nam nhân viên liên tục xin lỗi cô gái. “Anh xin em từ từ giải quyết, em muốn làm gì cũng được...”. Tuy nhiên cô gái bức xúc nói: "Em không thể giải quyết từ từ trên chiếc xe này được”.

Cô gái gọi điện về đường dây nóng nhà xe Tiến Oanh với nội dung: “Nhân viên nhà xe mình đè em trên xe, em phản kháng không được, làm em chảy máu nữa…".

Hiện tại, đại diện nhà xe cũng cho rằng hiện chưa xác định được người đã chia sẻ các hình ảnh và clip lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ hành khách và nhà xe. Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cũng tới làm việc với nhà xe để nắm thông tin. Phía nhà xe cũng động viên nữ hành khách làm đơn tố cáo.

Sa thải nhân viên nhà xe quấy rối cô gái trên xe khách

Sa thải nhân viên nhà xe quấy rối cô gái trên xe khách

Đang đi trên xe khách, cô gái bất ngờ hét lớn, yêu cầu lái xe dừng lại, đồng thời gọi điện phản ánh với nhà xe Tiến Oanh về việc bị nhân viên "đè trên xe, không phản kháng được".

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