Lời khai của gã hàng xóm dùng búa, dao tấn công người phụ nữ bán hủ tiếu: Mâu thuẫn vì tô hủ tiếu từ tháng 4?

Xã hội 15/08/2022 20:44

Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự một nghi phạm để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán hủ tiếu bị tấn công trên địa bàn.

Theo thông tin từ Zing News, chiều ngày 15/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Mai Văn Sáng (35 tuổi, ở TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi giết người. Được biết, đây là nghi phạm trong vụ dùng dao chém bà Nguyễn Ngọc L. (48 tuổi, ở cùng địa phương) vào sáng cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận hồi tháng 4, bà Lan có bán cho tô hủ tiếu. Sau khi ăn xong, Sáng nói người phụ nữ này lấy tô về nhà. Bà Lan nói Sáng tự mang qua trả. Vì chuyện này, Sáng bực dọc. Vào 8h ngày 15/8, Sáng thấy bà Lan bán hủ tiếu trước nhà, nên nhớ lại chuyện cũ. Sáng lấy búa loại dùng để chẻ củi và con dao đi đến nơi bà Lan bán hủ tiếu.

Lời khai của gã hàng xóm dùng búa, dao tấn công người phụ nữ bán hủ tiếu: Mâu thuẫn vì tô hủ tiếu từ tháng 4? - Ảnh 1
Sáng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Người phụ nữ này thấy anh ta mang hung khí bước đến nên bỏ chạy. Sáng đuổi theo đến căn nhà đang xây dựng, chém vào vùng đầu nạn nhân. Gây án xong, Sáng vứt hung khí và đến cảnh sát tự thú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 15/8, bà L. đang bán hủ tiếu trước nhà thì bị Sáng cầm búa đến nơi bà L đang bán hủ tiếu. Bà L. bỏ chạy thì bị Sáng chạy đuổi theo, dùng búa tấn công nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân.

Bà L kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Sáng bỏ lại hung khí tại hiện trường và đến công an đầu thú và khai trước đó giữa Sáng và bà L. có mâu thuẫn.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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