Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 15/8/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP. Hà Nội cùng đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 3 liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đại diện gia đình, ông Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt chân thành cảm ơn tình cảm của đoàn gửi đến gia đình.

"Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đồng chí Giám đốc Công an thành phố cùng các cán bộ, chiến sĩ. Suốt những ngày tổ chức tang lễ cho cháu Việt, đồng chí Giám đốc CATP như người thân trong gia đình, cùng gia đình tôi sắp xếp tổ chức tang lễ. Những tình cảm đó gia đình chúng tôi không thể nào quên được" - ông Đỗ Văn Tư chia sẻ.

Đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân và thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đỗ Đức Việt - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, vào hồi 13 giờ 11 phút ngày 1/8/2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Kinh tế và Đô thị

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 (nhà bếp) của quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động.

Quá trình chữa cháy, 3 đồng chí cán bộ Đội PCCC đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính 3 chiến sĩ bị hy sinh gồm: đồng chí Đặng Anh Quân - Đội trưởng đội PCCC; đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC và đồng chí Nguyễn Đình Phúc chiến sĩ nghĩa vụ.

Sự ra đi của các chiến sĩ khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người dân vô cùng đau xót.