Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP. Hà Nội cùng đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 3 liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 15/8/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP. Hà Nội cùng đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình 3 liệt sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đến từng gia đình các liệt sĩ, đoàn công tác đã hỏi thăm, động viên và tri ân với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng thời bày tỏ biết ơn sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ. Đoàn công tác cũng trao 3 sổ tiết kiệm đến thân nhân 3 các liệt sĩ với mong muốn chút quà tuy nhỏ nhưng mang đến tấm chân tình gửi gắm đến các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến 3 liệt sĩ hy sinh.

Chị Nguyễn Thu Huyền, vợ của liệt sĩ Đặng Anh Quân, nghẹn ngào: "Đã 2 tuần trôi qua rồi, mọi người trở lại cuộc sống bình thường rồi nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi mất mát. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn sự động viên, chia sẻ của mọi người khi khó khăn nhất, mẹ con tôi vượt qua cú sốc cũng một phần nhờ sự động viên của tất cả mọi người". Trao tặng sổ tiết kiệm tới gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống Ông Đỗ Văn Tư – Bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn công tác và bày tỏ: "Người mất cũng đã mất rồi, chẳng thể lấy lại được, nhưng những tình cảm của tất cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố và người dân toàn quốc khiến gia đình rất xúc động và cảm ơn. Nhất là tang lễ của cháu Việt đã được tổ chức vẹn tình, long trọng".

Đại diện gia đình, ông Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Đỗ Đức Việt chân thành cảm ơn tình cảm của đoàn gửi đến gia đình. "Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đồng chí Giám đốc Công an thành phố cùng các cán bộ, chiến sĩ. Suốt những ngày tổ chức tang lễ cho cháu Việt, đồng chí Giám đốc CATP như người thân trong gia đình, cùng gia đình tôi sắp xếp tổ chức tang lễ. Những tình cảm đó gia đình chúng tôi không thể nào quên được" - ông Đỗ Văn Tư chia sẻ. Đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân và thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đỗ Đức Việt - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, vào hồi 13 giờ 11 phút ngày 1/8/2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Kinh tế và Đô thị Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 (nhà bếp) của quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động. Quá trình chữa cháy, 3 đồng chí cán bộ Đội PCCC đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính 3 chiến sĩ bị hy sinh gồm: đồng chí Đặng Anh Quân - Đội trưởng đội PCCC; đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC và đồng chí Nguyễn Đình Phúc chiến sĩ nghĩa vụ. Sự ra đi của các chiến sĩ khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người dân vô cùng đau xót.

Vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân: Xót xa trước nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân khi nỗ lực chữa cháy Liên quan đến vụ cháy biệt thự ở khu đô thị Pháp Vân, người dân không khỏi phần xót xa trước hình ảnh nam chiến sĩ PCCC bị bỏng cả tay chân nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ.

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