Bước đầu, Trình khai vào khoảng 10 giờ 30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc bé 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam nghi can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ngụ xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) để phục vụ công tác điều tra.

Trình dừng xe lại, giả vờ nhận là người quen của bố cháu Q. và bảo cháu lên xe máy để mình chở về. Đối tượng chở bé gái vào vườn chuối, bịt miệng, bẻ tay rồi thực hiện hành vi mất nhân tính với bé Q.

Khi đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, y thấy cháu V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) đi bộ ven đường đã nảy sinh ý định đồi bại.

Thấy cháu Q. khóc và kêu đau, Trình sợ bị phát hiện nên đã bỏ mặc bé gái tại hiện trường rồi lấy xe máy bỏ đi. Lúc này, cháu Q. được một người phụ nữ phát hiện đưa về nhà.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Trọng Trình chở nạn nhân vào vườn chuối xâm hại - Ảnh: Internet

Trước đó vào trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, mẹ cháu Q.) nhận được điện thoại đến đón cháu Q. đang đi lạc ngoài đường.

Khi gặp mẹ, bé Q. liên tục gào khóc, trên mặt và quần áo có vết máu. Bé Q. kể rằng đang đi học về thì bị một người đàn ông ép lên xe máy, chở đến vườn chuối thực hiện hành vi xâm hại. Bé gái phản kháng thì bị hắn bẻ tay, bóp miệng dẫn đến gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải.

Chị H. lập tức báo công an. Cơ quan điều tra xác định Trình là nghi phạm dâm ô cháu Q. Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ khởi tố Trình tội danh dâm ô, cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bé gái 9 tuổi bị rạn xương tay, gãy răng, rách màng trinh sau khi bị Trình xâm hại - Ảnh: Internet

Đêm 18/3, Công an TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình, mở rộng điều tra vụ án để xem xét xử lý đối tượng theo tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142, bộ luật Hình sự.

Trình từng có tiền án trộm cắp tài sản ở Bình Dương và phải lãnh án 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, Trình về quê làm nghề bán thịt lợn. Nghi can đã lập gia đình và có 2 con.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.