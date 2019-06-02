Lời kể xót xa của người vợ bị kẻ thứ ba đòi chồng giữa đêm: ‘Cô ta nói em đã có tất cả rồi thì trả bố cho con cô ấy’

Xã hội 02/06/2019 09:48

Ngay trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, người vợ đau đớn phát hiện chồng mình có con với người phụ nữ khác.

Từ trước đến nay, những câu chuyện ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Mới đây, câu chuyện người vợ phát hiện chồng mình có con với người phụ nữ khác ngay trong ngày Quốc tế Thiếu nhi khiến chị em không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh của người thứ ba, nhiều người cũng xót thương thay cho cô vì gặp phải người đàn ông bội bạc.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội: “Hôm nay có lẽ là ngày đáng nhớ nhất đối với mẹ con em. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu các chị ạ, em phải đòi lại những gì mình đã mất.

Cách đây 2 hôm, đúng 12 giờ đêm em nhận được tin nhắn từ 1 số lạ. Người phụ nữ này liên tục cầu xin em trả chồng cho cô ta. Đầu tiên em bảo nhầm số rồi nhưng cô ta vẫn khẳng định và nói em đã có tất cả rồi thì trả bố cho con cô ấy. Em tức quá gọi lại thì cô ta khóc lóc giải thích. Em gọi chồng dậy giải quyết mà ông ấy mải ngủ bảo em tắt nguồn đi là xong. Đến hôm sau thì không thấy số máy kia gọi lại hay nhắn tin nữa, em cũng đoán là nhầm thật.

Sáng nay, chồng em dặn chiều không phải nấu cơm, thứ 7 cho 2 mẹ con đi chơi mùng 1/6. Chồng em là bác sĩ nên hay phải trực ca, theo lịch thì hôm nay anh ấy trực tối. Em nhanh chóng thu xếp để cả nhà đi chơi. 5 giờ là nhà em xuất phát rồi mà nay mưa quá nên cũng chẳng đi nhiều nơi được.

Nhà em đi ăn xong cho con bé lên BigC chơi. Khu vui chơi khá đông nên em cũng chỉ lo chơi với con bé. Được 1 lúc thì quay sang không thấy chồng đâu, điện thoại thì lão ấy cầm. Chỗ nhà bóng có cả các phụ huynh khác nữa nên 1 chị đứng cạnh có hỏi chuyện em. Con bé nhà em với thằng cu nhà chị ấy mới gặp mà chơi với nhau hợp cạ thế. Vậy là 2 bà mẹ được thể chuyện trò không ngớt. Lúc chơi xong ra ngoài em lấy cho thằng cu hộp sữa, tội nghiệp ngày này mà chỉ có 2 mẹ con, mẹ nó bảo bố nó bỏ đi lấy vợ từ hồi yêu mẹ nó.

Lời kể xót xa của người vợ bị kẻ thứ ba đòi chồng giữa đêm: ‘Cô ta nói em đã có tất cả rồi thì trả bố cho con cô ấy’ - Ảnh 1

Lời kể xót xa của người vợ bị kẻ thứ ba đòi chồng giữa đêm: ‘Cô ta nói em đã có tất cả rồi thì trả bố cho con cô ấy’ - Ảnh 2
Người vợ đau đớn phát hiện chồng mình có con riêng ngay trong ngày 1/6 - Ảnh minh họa: Internet

Quanh quẩn 1 lúc thì chồng em cũng ra, bọn em xuống dưới lấy xe để về thì con bé nhà em nó đòi đi vệ sinh. Lúc quay trở lại chẳng thấy chồng đâu, em lại bế con đi tìm thì không thể tin được. Câu chuyện của em ngỡ như ở trong phim vậy. Không xa lắm trước mặt em là chồng em đang gắt gỏng với 1 người phụ nữ. Nực cười nữa là em nhận ra cô ta.

Em không nghe được rõ nhưng có vẻ họ đang cãi nhau. Bất ngờ con bé nhà em gọi bố thì lão ta mới giật mình quay lại. Đó chính là người phụ nữ trong nhà bóng lúc nãy. Cô ta nhìn em mỉm cười rồi bảo con trai gọi em là ‘Dì’.

Em ngớ người, con cô ta rõ ràng hơn tuổi con em, còn những gì cô ta nói lúc nãy chẳng lẽ là nói về chồng em? Trong khi chồng em cố tách 2 người bọn em ra thì cô ta lại cực kì bình thản. Chắc chắn cô ta đã có kế hoạch tiếp cận em từ đầu. Thằng bé đó còn tỏ ra thân thiện với em nữa.

Chuyện chỉ xảy ra mới có vài tiếng thôi các chị ạ, đến giờ em chưa hết sốc. Sau đó em biết rằng, trước khi lấy em chồng đã làm cô gái khác có bầu rồi rũ bỏ trách nhiệm, em thật sự choáng váng. Cô ta và người phụ nữ nhầm số đêm hôm trước chính là 1. Chúng em đã có 1 cuộc nói chuyện ngắn gọn. Em không biết làm thế có đúng không vì nó đến quá bất ngờ và em cuống lắm rồi.

Em bảo cô ta là: ‘Những chuyện gì giữa chị và chồng tôi đã thuộc về quá khứ. Hiện tại anh ấy là người cha, người chồng tốt. Nếu đúng là sai lầm thời trẻ của 2 người thì 'cá vào ao ta ta được' thôi, tôi sẵn sàng coi con chị như con tôi, nhưng không có nghĩa chồng tôi có thể là chồng chị. Giữa 2 người bị ràng buộc bởi đứa con nên tôi đồng ý cho chồng tôi giữ trách nhiệm. Còn những thứ tình cảm khác không có lý do gì để nó tồn tại. Gia đình của tôi, tôi sẽ làm mọi cách để giữ, trừ khi chồng tôi nói không cần nữa’.

Em thật sự phải nén nước mắt để thể hiện cho cô ta biết em phải ở 'cửa trên'. Nhưng ra khỏi đó nước mắt em như mưa. Em phải làm sao tiếp đây. Đúng là cưới xong chồng em rất chung thủy và anh cũng xin lỗi em nhiều. Em bế tắc quá!”.

Lời kể xót xa của người vợ bị kẻ thứ ba đòi chồng giữa đêm: ‘Cô ta nói em đã có tất cả rồi thì trả bố cho con cô ấy’ - Ảnh 3
Câu chuyện người vợ bị đòi chồng ngay trong ngày Quốc tế Thiếu nhi gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng chị vợ đã có cách xử lý cực kỳ thông minh để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.

Nhiều chị em khác cho rằng chị vợ nên ly hôn để trừng trị người đàn ông phản bội, làm khổ hai người phụ nữ và những đứa trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số cư dân mạng cho rằng chị phải thật bình tĩnh để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình vì con cái.

Điều đặc biệt, kẻ thứ ba trong câu chuyện này không bị mắng chửi như những kẻ cướp chồng khác. Bởi mọi người tin rằng cô cũng là nạn nhân khi gặp phải một người đàn ông bội bạc, nhẫn tâm vứt bỏ con mình để đi lấy người khác.

Dù chưa biết thực hư ra sao nhưng câu chuyện vẫn đang được chia sẻ và bình luận nhiệt tình trên mạng xã hội.

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