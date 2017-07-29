Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi

Rất nhiều mật khẩu wifi 'hại não' từ các cửa hàng khiến khách dở khóc dở cười, tức anh ách mà không làm gì được.

Thử để ý mà xem, khi bước chân vào quán xá, hầu hết mọi người thường hỏi mật khẩu wifi chứ không phải gọi đồ uống. Thói quen chụp hình check in hay xem phim, lướt web khi ăn uống khiến việc lắp đặt wifi là điều tiên quyết khi mở quán. Tuy nhiên không ít chủ quán có sở thích chọc ghẹo khách hàng nên đặt mật khẩu wifi rất hại não, khiến khách hàng dở khóc dở cười, đôi khi là tức điên mà không làm gì được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-mat-khau-wifi-hai-nao-khien-khach-hang-toat-mo-hoi-moi-hieu-noi-223381.html