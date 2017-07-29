Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi

Xã hội 29/07/2017 11:41

Rất nhiều mật khẩu wifi 'hại não' từ các cửa hàng khiến khách dở khóc dở cười, tức anh ách mà không làm gì được.

Thử để ý mà xem, khi bước chân vào quán xá, hầu hết mọi người thường hỏi mật khẩu wifi chứ không phải gọi đồ uống. Thói quen chụp hình check in hay xem phim, lướt web khi ăn uống khiến việc lắp đặt wifi là điều tiên quyết khi mở quán. Tuy nhiên không ít chủ quán có sở thích chọc ghẹo khách hàng nên đặt mật khẩu wifi rất hại não, khiến khách hàng dở khóc dở cười, đôi khi là tức điên mà không làm gì được.

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 1
Giải xong hệ phương trình này thà về nhà dùng còn hơn - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 2
Mật khẩu wifi dễ chọc tức khách hàng nhất - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 3
Tại anh hiểu lầm chữ thành số, sao lại đánh em? - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 4
Ngủ hết một giấc, dậy thấy mọi người dùng wifi ầm ầm mới vỡ lẽ - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 5
Bị ăn tát cũng là do quá cái pass - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 6
Phí hết 10 phút cuộc đời vì pass wifi - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 7
Rạn nứt tình bạn vì pass wifi - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 8
Wifi thông minh, cứ bấm đại là được - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 9
Quán cafe chọc tức khách hàng giỏi nhất - Ảnh: Internet

Loạt mật khẩu wifi 'hại não' khiến khách hàng toát mồ hôi mới hiểu nổi - Ảnh 10
Gõ tới ngày mai cũng chẳng đúng pass được - Ảnh: Internet

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