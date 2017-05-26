Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm'

Giải trí 26/05/2017 11:43

Để có được bức ảnh nghìn like bạn nhất định phải có cả đội ngũ chuyên nghiệp đến...bá đạo như thế này.

Phải có thêm tí sóng thì mới sexy

Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm' - Ảnh 1
Ảnh: Facebook

Cần gì phải bơm ngực, vòng 1 vẫn sexy khi bạn bè có tâm thế này

Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm' - Ảnh 2
Ảnh: Facebook

Nửa trên thì diễn sâu, nửa dưới thì bạn phải oằn mình chống đỡ

Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm' - Ảnh 3
Ảnh: Facebook

Vẫn sang chảnh như thường với vòng cổ... tự chế

Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm' - Ảnh 4
Ảnh: Facebook

Nhìn như công chúa ngủ trong rừng, nhưng thật ra là... nằm trong vườn

Chùm ảnh hài hước chứng minh: Đằng sau bức ảnh 'sống ảo' nghìn like là cả ekip 'có tâm và có tầm' - Ảnh 5
Ảnh: Facebook

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