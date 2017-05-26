Để có được bức ảnh nghìn like bạn nhất định phải có cả đội ngũ chuyên nghiệp đến...bá đạo như thế này.

Phải có thêm tí sóng thì mới sexy

Cần gì phải bơm ngực, vòng 1 vẫn sexy khi bạn bè có tâm thế này

Nửa trên thì diễn sâu, nửa dưới thì bạn phải oằn mình chống đỡ

Vẫn sang chảnh như thường với vòng cổ... tự chế

Nhìn như công chúa ngủ trong rừng, nhưng thật ra là... nằm trong vườn

Đằng sau ảnh cưới lãng mạn đẹp như mơ, là một nhiếp ảnh gia phải chịu khó... núp lùm

Nhìn thế này ai mà biết là cái cây trước nhà chứ?

Mình không FA, mình cũng có "gấu" như bao người

Xe đẹp thêm...gái xinh chân trắng nõn nà nữa là đủ bộ

Đây là cách nhanh nhất để có ảnh du lịch cùng người yêu

Ngủ gật cũng phải thật đẹp trai mới được

Đây là khi ở nhà nhưng vẫn muốn có ảnh vi vu ở biển

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư Diễn viên Roger Moore - người từng bảy lần thủ vai điệp viên 007 vừa qua đời ở tuổi 89 do căn bệnh ung thư. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của huyền thoại điện ảnh này khi còn sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chum-anh-hai-huoc-chung-minh-dang-sau-buc-anh-song-ao-nghin-like-la-ca-ekip-co-tam-va-co-tam-202377.html