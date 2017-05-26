Để có được bức ảnh nghìn like bạn nhất định phải có cả đội ngũ chuyên nghiệp đến...bá đạo như thế này.
Phải có thêm tí sóng thì mới sexy
Cần gì phải bơm ngực, vòng 1 vẫn sexy khi bạn bè có tâm thế này
Nửa trên thì diễn sâu, nửa dưới thì bạn phải oằn mình chống đỡ
Vẫn sang chảnh như thường với vòng cổ... tự chế
Nhìn như công chúa ngủ trong rừng, nhưng thật ra là... nằm trong vườn
Đằng sau ảnh cưới lãng mạn đẹp như mơ, là một nhiếp ảnh gia phải chịu khó... núp lùm
Nhìn thế này ai mà biết là cái cây trước nhà chứ?
Mình không FA, mình cũng có "gấu" như bao người
Xe đẹp thêm...gái xinh chân trắng nõn nà nữa là đủ bộ
Đây là cách nhanh nhất để có ảnh du lịch cùng người yêu
Ngủ gật cũng phải thật đẹp trai mới được
Đây là khi ở nhà nhưng vẫn muốn có ảnh vi vu ở biển