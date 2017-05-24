Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư

Giải trí 24/05/2017 11:04

Diễn viên Roger Moore - người từng bảy lần thủ vai điệp viên 007 vừa qua đời ở tuổi 89 do căn bệnh ung thư. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của huyền thoại điện ảnh này khi còn sống.

Gia đình cho biết nam tài tử Roger Moore vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 89 vào sáng 23/5 (giờ địa phương) vì căn bệnh ung thư.

Đại diện gia đình Roger Moore chia sẻ với truyền thông: "Trong niềm xót thương vô hạn, chúng tôi xin thông báo, người cha yêu quý của chúng tôi, ngài Roger Moore, đã qua đời vào ngày hôm nay. Cảm ơn cha vì đã là chính mình, vì là người rất đặc biệt đối với nhiều người". 

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Roger Moore đã tham gia hơn 90 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất là vai diễn Điệp viên 007. Ảnh hưởng của ông đến nền điện ảnh Mỹ là vô cùng to lớn. 

Roger Moore đi lên từ những vai phụ trong phim điện ảnh trong thập niên 1960. Sau đó, ông lấn sân thêm lĩnh vực truyền hình và bắt đầu tạo dựng được tên tuổi. 

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 1
"Điệp viên 007" Roger Moore qua đời ở tuổi 89 vì bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 2
Roger Moore được nhận xét là một trong những tài tử hóa thân nhân vật Điệp viên 007 thành công nhất - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 3
Nam tài tử từng đánh cắp bao con tim phụ nữ ở mọi lứa tuổi bởi vẻ ngoài điển trai, phong tình lãng tử - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 4
Khó ai cưỡng lại được trước chàng James Bond đầy hấp dẫn này - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 5
Đây là một trong những tài tử James Bond được yêu thích nhất mọi thời đại - Ảnh: Internet

Nhìn lại những hình ảnh đẹp huyền thoại của Điệp viên 007 trước khi qua đời vì ung thư - Ảnh 6
Dù bị nhiều diễn viên khác lấn át về sự trẻ trung, nhưng sự hấp dẫn của Roger thật khó diễn viên trẻ nào qua được - Ảnh: Internet

(Nguồn: tổng hợp)

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