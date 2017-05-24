Gia đình cho biết nam tài tử Roger Moore vừa qua đời tại nhà riêng ở tuổi 89 vào sáng 23/5 (giờ địa phương) vì căn bệnh ung thư.

Đại diện gia đình Roger Moore chia sẻ với truyền thông: "Trong niềm xót thương vô hạn, chúng tôi xin thông báo, người cha yêu quý của chúng tôi, ngài Roger Moore, đã qua đời vào ngày hôm nay. Cảm ơn cha vì đã là chính mình, vì là người rất đặc biệt đối với nhiều người".