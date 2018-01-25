Lộ clip nghi Chủ tịch xã vào nhà nghỉ, ôm ấp nữ cán bộ ở Thanh Hóa

Xã hội 25/01/2018 14:51

Sau khi phát hiện bị quay lén, người đàn ông được cho là ông L.X.T - Chủ tịch xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ra cửa đôi co với người quay clip.

Mạng xã hội đang xôn xao với 2 đoạn video quay lại vụ việc này. Đoạn thứ nhất quay cận cảnh chiếc xe máy được cho là của ông T. đậu ở khu vực giữ xe của một nhà nghỉ ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa vào ngày 20/1. Trong clip còn có cảnh ông đang ôm ấp một người phụ nữ khi cửa chưa kịp đóng.

Phát hiện có người quay clip, ông T. nhanh chóng ra ngoài chốt cửa lại còn người phụ nữ đi cùng cuống quýt chạy vào trong. Đoạn clip thứ hai ghi lại cảnh ông T. đôi co với người quay phim trong người phụ nữ kia quay mặt tránh. Được biết người phụ nữ trong đoạn clip là một nữ cán bộ đang công tác tại UBND xã Thuần Lộc.

Lộ clip nghi Chủ tịch xã vào nhà nghỉ, ôm ấp nữ cán bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Người đàn ông trong clip được cho là chủ tịch xã Thuần Lộc - Ảnh: Internet

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết huyện đã nắm bắt được thông tin trên và đang yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc.

Lộ clip nghi Chủ tịch xã vào nhà nghỉ, ôm ấp nữ cán bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Hai người vội vàng ôm ấp mà quên đóng cửa phòng - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một chủ tịch xã khác ở tỉnh Thanh Hóa cũng bị lộ ảnh và clip 'nóng' với cấp dưới. Ban đầu, ông L.T.T - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân khẳng định những bức ảnh đó là sản phẩm cắt ghép và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau quá trình giám định, ông T. đã thừa nhận đó là ảnh của ông và đưa đơn từ chức.

Lộ clip nghi Chủ tịch xã vào nhà nghỉ, ôm ấp nữ cán bộ ở Thanh Hóa - Ảnh 3
Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân đã nộp đơn từ chức sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc - Ảnh: Internet

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc.

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