Lan truyền tin đồn tên trộm ngã tử vong khi cố trèo vào cửa hàng điện thoại, sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng

Xã hội 22/08/2022 09:44

Mới đây, tại địa bàn T.P. Hà Nội, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa nhà. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông đã tử vong vì đa chấn thương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng ngày 22/8, Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h ngày 21/8 người dân quanh khu vực ngã tư Bạch Mai - Trần Khát Chân, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa số nhà 23, phố Bạch Mai.

Ngay sau đó, cơ quan y tế và lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông đã tử vong.

Lan truyền tin đồn tên trộm ngã tử vong khi cố trèo vào cửa hàng điện thoại, sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Zing News, liên quan đến sự việc, mang xã hội lan truyền thông tin rằng nạn nhân là tên trộm, lợi dụng trời mưa trèo vào cửa hàng điện thoại đóng cửa để thực hiện hành vi vi phạm rồi bị trơn trượt, ngã tử vong, nhà chức trách đã bác bỏ thông tin này.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân là chủ cửa hàng kinh doanh gần nơi tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân do quên chìa khóa trong nhà nên đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên do trơn trượt nên đã ngã xuống đất.

Người này tử vong ngay sau khi ngã vì đa chấn thương.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   Hà Nội ngã tử vong đa chấn thương

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